El mensaje de David Broncano y Pau Torres a Piqué, que no le hará ninguna gracia

Cuando Piqué se haya levantado el miércoles en Arabia Saudí para concentrarse para el choque de por la noche contra el Real Madrid por la Supercopa, habrá visto un mensaje en los whatsapps del teléfono de David Broncano, mandado en la madrugada.

Es posible que con la actividad que tiene Piqué dentro y fuera del fútbol se levante cada mañana con decenas de mensajes esperando que sean leídos, pero seguro que ninguno como el que le mandaron desde el programa La Resistencia, de Movistar, su presentador y el defensa del Villarreal, Pau Torres.

“Mi ídolo siempre ha sido Piqué”, confesó el defensa del Villarreal y Broncano le aseguró que tenían un aire ambos. Como son dos centrales altos, que viven y juegan con mucha calma, sí se puede decir que son más o menos parecidos.

El presentador le preguntó si habían coincidido en la selección española. “No coincidimos. Él justo lo dejó y aparecí yo. Igual si Piqué no lo hubiera dejado no habría aparecido yo”, reconoció con mucha sinceridad Torres. Además, Broncano quiso saber si fuera de los terrenos de juego tenían trato, pero Pau Torres dijo que no.

Ahí aprovechó Broncano para hacer la mejor broma del programa. Decidió mandarle un mensaje. Un compañero fue a por el móvil del presentador y éste empezó a mandar un audio. “No sé por qué estáis en la Supercopa en Arabia si no habéis ganado nada”, le dijo Broncano, antes de presentarle a Pau Torres y avisarle de que el defensa del Villarreal le quería decir algo. Pau le dijo lo que había ensayado poco antes: “Estoy muy agradecido porque hayas dejado la puerta de la Selección entreabierta y haya llegado yo como un búfalo y que tengo más ritmo que tú en el FIFA”,

Pau Torres se ganó al público de La Resistencia por su sencillez y por su honestidad al contar la razón de que rechazase una oferta del Tottenham a cambio de quedarse en el Villarreal, el equipo de su pueblo, donde siempre había soñado jugar y donde, este curso, está disputando la Champions: “Mi representante me dijo ‘hay este dinero de lo que cobras ahora’. Y como yo juego en el equipo de mi pueblo, que pocos jugadores lo hacen y jugamos la Champions, pues ése era mi sueño de este año y decidí quedarme donde yo soy feliz”, dijo el central ante los aplausos del público y de Broncano.