Piqué no se calla y responde al ataque de Emery recordándole su derrota más dura

El central del Barcelona Gerard Piqué respondió a través de su cuenta personal en Twitter a las acusaciones de las que fue objeto por parte del entrenador del Villarreal, Unai Emery, después del partido contra el Atlético de Madrid.

Emery se quejó de la actuación del árbitro, Javier Alberola Rojas, quien, después de revisar la acción a instancias del VAR, anuló un gol de Dani Parejo por entender que el jugador del Villarreal se ayudó de una de sus manos para marcar. “Lo de Piqué sí fue mano y lo de hoy no lo fue. Ha empujado el balón con la cadera, no con la mano. Lo de Piqué sí fue penalti, y me duele que dijera que no, en vez de callarse. No fue honesto e intentó engañar. Además, iba dando lecciones, se mete en otros partidos y viene hablando de otros partidos. No somos honestos y leales, pero aquello fue penalti y Piqué no lo fue. Si ha pitado eso, pues lo tenemos que aceptar”, declaró Emery en referencia a las quejas de Piqué sobre el penalti que le pitaron al Real Madrid contra el Valencia.

Para responder a Emery, Piqué recurrió a la goleada del Barcelona contra el PSG, entonces entrenador por el técnico vasco, en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones en la temporada 2016-17. Después de perder 4-0 en el Parque de los Príncipes, el Barça ganó 6-1 en el Camp Nou y eliminó al equipo francés.

“Habla una persona que tres años más tarde seguía quejándose del árbitro en el 6-1. Supéralo ya, Unai”, escribió Piqué en su cuenta de Twitter.