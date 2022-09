La respuesta de Guti ante la nueva camiseta blanca del Barça

La polémica está servida en el Fútbol Club Barcelona. Los aficionados culés no terminan de comprender las razones que provocan que su equipo tenga que vestir de blanco la próxima campaña. En medio de este debate, el ex futbolista Guti dio su opinión en “El Chiringuito de Jugones”: “El Barcelona cada vez tiene más gusto. El blanco le sienta bien a Lewandowski. No me la compraría, me da igual que se quitase el escudo y los patrocinadores porque para eso me compro la del Real Madrid”.

Pese a que públicamente no hay ninguna explicación de que el Barça vaya a vestir de blanco, todo apunta a que esta iniciativa forma parte de una obligación de un patrocinador. El equipo culé depende directamente de acciones comerciales para salir a flote y, bajo estos problemas, habrían aceptado jugar de blanco cuando sean visitantes de cara a la próxima temporada.

Jota Jordi, colaborador del programa que dirige Josep Pedrerol, mostró su malestar tras conocer la noticia: “La historia del Barça es azulgrana, no podemos ir de blanco. La camiseta blanca es del Real Madrid. Espero que no la compre nadie y que la directiva la quite. ¿De blanco? ¿De blanco? Un poco de respeto a la historia y al sentimiento de la gente”.

Lo que muchos aficionados culés desconocen es que en la temporada 46/47 el Barça llevó la camiseta blanca en casa en un partido ante el Levante. 10 años después la historia volvía a repetirse. El Barça jugaba la Copa de Ferias ante Birmingham City con una camiseta blanca sin el escudo del club, pero sí con el escudo de la ciudad. En esta ocasión ya se generó un debate cuanto menos intenso sobre los colores de las camisetas culés.

La camiseta blanca fue algo puntual para Johan Cruyff que incluso llegó a marcar en partido europeo. Con el paso del tiempo, una de esas camisetas se puso a la venta por 19.000 euros. Algunas respuestas de aficionados no dejan lugar a duda sobre el enfado que tienen: “Cada vez se parecen mas al Madrid, solo les falta ganar alguna Champions de vez en cuando”. “Si con esto no ganan la Champions yo ya no sé”, asegura otro hincha en el Diario Sport.

Ante las críticas recibidas, existe mucha incertidumbre al respecto. Los aficionados confían en que se pueda solucinar lo que consideran un problema con la vestimenta de su equipo.