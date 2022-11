La rajada de De Jong contra Laporta y la respuesta del Barça

Frenkie de Jong está siendo noticias en estas últimas horas desde la concentración de los Países Bajos en Qatar. El centrocampista fue tajante cuando le preguntaron por su futuro: “Un periódico publicó cosas de mi contrato. Estaba claro que yo no lo filtré y sólo había otra parte que tenía el contrato. Estaba claro que venía del club y entonces piensas: no es necesario. De repente había un clamor sobre mi contrato y lo que firmé con el anterior presidente. Me irritaba que el club hiciera algo así”. Estas palabras, evidentemente, son directamente para el presidente Laporta. El jugador nunca se había expresado de esta manera tan tajante sobre esta situación, pero no se pudo contener. “Yo culpo a los que me querían fuera, pero no tengo nada que ver con ellos. Y claramente son el Barça porque son los que lo dirigen. En todo caso, no los veo cuando estoy en el club en mi rutina diaria”, añadió.

El asesor del presidente Joan Laporta, Enric Masip, afirmó alto y claro que el jugador se ha confundido y que los hechos son distintos: “Puedo decir con conocimiento de causa que la persona del Club que más ha defendido la continuidad y por supuesto la no venta de @DeJongFrenkie21 ha sido una, tiene nombre y apellido @JoanLaportaFCB Nunca se planteó venderlo, NUNCA ni con la delicada situación del Club”.

De esta manera, el Barcelona cierra filas sobre la postura adoptada por De Jong. El holandés siempre ha estado lejos de su encontrar su mejor versión, aquella que le permitió brillar en uno de los mejores Ajax de la historia. Sin embargo, su día a día en la Ciudad Condal no es el deseado. También tiene mucha competencia con jóvenes promesas, aunque algunas ya sean realidades, como Gavi, Pedri, Pablo Torre...

El verano del Barcelona fue caótico y hasta última hora no estaba nada claro. En esta ecuación también se incluye el posible adiós del holandés. Desde junio ya salieron rumores sobre su hipotética salida con dirección al Manchester United. Una opción que no se terminó de concretar. El futbolista quería quedarse, aunque terminó cansado al escuchar tantos rumores.