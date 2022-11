Las dos soluciones anticrisis de Laporta para aumentar el nivel de la plantilla del Barcelona

El FC Barcelona está en un momento difícil. Los resultados en los partidos importantes no llegan y desde el club intentan buscar soluciones. Según informa Sport, Leo Messi o Bernardo Silva son las opciones que más gustan. Pero primero tendrían que dar salida a los tres capitanes -Busquets, Piqué y Jordi Alba- para así ahorrarse sus elevados salarios. Incluso con esto no sería suficiente y se necesitaría una gran venta como la de Frenkie de Jong, que el verano pasado estuvo cerca de irse. Los casos del argentino y del portugués no son fáciles. Si bien Leo acaba contrato con el PSG, el club parisino está apretando para que quede renovado. Pero incluso firmando esa ampliación de contrato, la situación sigue siendo complicada debido a la alta ficha del argentino. Ahora bien, Laporta y Alemany han conseguido fichar a grandes jugadores cuando nadie apostaba por ellos, sea el caso más evidente el de Lewandowski.

❝En el #ViktoriaBarça tenemos que salir a por todas por prestigio y profesionalidad. Queremos acabar bien la competición❞



🔊 - Xavi - pic.twitter.com/gi5WHKjADC — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 31, 2022

Sport insiste en que hay dinero preparado para ejecutar una de las dos operaciones. Sin duda, la vuelta de Messi sería un golpe sobre la mesa en un momento estratégico que se augura cuanto menos complicado, especialmente si caen de nuevo en Europa League. La afición tiene la sensación de que el adiós del argentino se produjo de una manera amarga. Además, el propio Laporta confirmó que está decidido a hacerle una estatua al argentino ya sea cerca del Camp Nou o bien en la Ciudad Deportiva. Esa mezcla entre jóvenes y veteranos puede ser la fórmula para que Laporta apriete la tecla correcta después de muchos intentos fallidos. El máximo propietario culé se ha ganado a la afición con diferentes discursos y operaciones de estrellas, pero los resultados son los que mandan. De momento, salió ileso de las trágicas eliminaciones de la Champions League, al menos no se recuerda que pidiesen su dimisión.