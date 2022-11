El tapado de Laporta para el banquillo del Barcelona si Xavi no remonta

Xavi Hernández no termina de dar con la tecla y ha registrado la segunda eliminación consecutiva del club en la Champions League. El Barcelona sigue confiando en su técnico, pero eso no impide que tengan una posible lista de futuribles. Pese a que los resultados no acompañan, lo cierto es que el presidente del club culé ha sido el primero en defender públicamente a su técnico. En ningún momento, Laporta ha querido abrir un debate sobre un cambio en el banquillo. Durante la etapa de Koeman sí era frecuente que el mandatario culé dejase caer que era un problema del mister y no de los jugadores. Un cambio de actitud totalmente evidente que ratifica que la historia de Xavi es cuanto menos importante en la entidad.

En este contexto, el entrenador que más gusta al presidente es Arteta. El estratega del Arsenal es el técnico revelación de la Premier League. Tiene a su equipo primero en la tabla por delante de otros gigantes como City, Liverpool y Chelsea. Desde que se hizo cargo del equipo, la remontada que ha protagonizado en Londres es espectacular.

Actualmente, el Arsenal es el tercer equipo que más ocasiones genera en los partidos, algo que contrasta con lo que le pasaba en los últimos años. El equipo ha anotado 25 goles en liga, casi cuatro más de los esperados (21.7). Otro de los puntos fuertes de Arteta es que jugó en las categorías inferiores del club y conoce bien esa base de trabajo desde abajo. Sport señala que esta operación es muy complicada, pero que ni mucho menos hay que descartar que termine sucediendo. Una de las tareas pendientes que tiene que solventar Arteta es el rendimiento en las segundas partes, ante el Southampton se vio claramente que el equipo fue de más a menos y eso les penalizó.

Laporta también tiene un carta en la manga en el terreno de los jugadores. Sport informa sobre el interés del presidente en fichar a Messi o a Bernardo Silva. El club tiene dinero preparado para ejecutar una de las dos operaciones. El hipotético regreso de Messi sería un auténtico golpe de efecto a una mala dinámica. La afición tiene la sensación de que el adiós del argentino se produjo de una mala manera para todas las partes.