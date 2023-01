Xavi se calienta y se acuerda del Real Madrid en la previa del partido con el Atlético de Madrid

Xavi estaba contestando a las preguntas sobre el Atlético de Madrid y el partido de Liga que se juega el domingo 8 de enero a las 21:00 en el Metropolitano: que sería “dar un golpe en la mesa si ganan”, que será un encuentro importante, pero no decisivo; que pueden jugar Memphis, Ansu Fati o Ferran Torres para sustituir al sancionado Lewandowski... Y en medio, llegó una cuestión sobre la Copa. “Quería preguntarte, viendo el casi tropiezo el otro día contra el Intercity...”, dice el periodista.

Y Xavi le mira: “¿Casi tropiezo? Esta buena, eh. Esta es nueva. Entonces, ¿los que ganaron de uno es casi tropiezo?”. “Que se complicó quizá más de la cuenta...”, le responde el periodista. “¿Y a los otros no?”, continúa Xavi. “No, no, no”, sigue la conversación. “Esta es tremenda, casi tropiezo”, insiste el técnico barcelonista. “Quería preguntar si...”, prosigue el reportero. Y Xavi no para: “Lo querías, ¿no? Lo querías [que tropezaran]”, y se ríe. “Quería preguntar que si seguirás en Copa con esa idea de hacer rotaciones”, logra terminar el periodista , pero Xavi vuelve a lo de antes. “Es buena, porque nosotros evitamos el ridículo y los otros pasan la eliminatoria, y el Barça evita el ridículo. Esta es buena”.

“Yo no hago comparaciones”, asegura el periodista. “No, no, te hablo a ti”, afirma Xavi. Y ya por fin: “Quería preguntar si vas a hacer rotaciones o vas a apostar por un once más reconocible”. El preparador azulgrana ya sí se centra en esa cuestión: “Quedan todavía partidos para la eliminatoria de Ceuta [su rival en el sorteo de octavos, que se jugarán 16, 17 y 18 de enero], vamos a ver cómo llega el equipo de carga física... La verdad es que miramos al siguiente partido, el de mañana, no al del jueves [en la Supercopa contra el Betis]. Primero mañana, a ver cómo acaban los jugadores de golpes, fatigas. Hay que ir paso a paso, el partido a partido del Cholo es un poco eso”.

En ningún momento Xavi nombra al Real Madrid, pero sus palabras de los “otros” parecen hacer clara referencia al eterno rival azulgrana, que también tuvo un partido muy complicado en los dieciseisavos de la Copa del Rey ante el Cacereño, eliminatoria que el conjunto de Ancelotti resolvió con un golazo de Rodrygo en un duelo en el que no tuvieron ninguna ocasión más de gol. El conjunto extremeño es de Segunda Federación, categoría equivalente a lo que antiguamente era la Tercera División. El Intercity es de Primera Federación (Segunda B) y logró igualar tres veces un tanto en contra y llevó el duelo a la prórroga, donde sucumbió por 3-4 con la diana de Ansu Fati.