Lo que opina Xavi del juego del Barcelona ante el Atlético

Pedía Xavi a su equipo que tuviera eficacia en el remate y Dembélé le hizo caso ante el Atlético. La primera oportunidad que le llegó la mandó a la red. Fue una de las primeras de su equipo también (y de las pocas), el escenario ideal para el entrenador azulgrana, aunque el guión de partido no tardó en variar. Se había guardado la buena el francés para el partido, porque en el calentamiento, en los tiros a puerta, la mayoría se le marcharon alto por mucho. El Barça se afianzó como primero de la Liga con más eficacia que juego, porque después de unos buenos primeros minutos empezó a perder la posesión y directamente terminó resistiendo. Si el Barça de la Copa ante el Intercity jugó bien y estuvo mal en las áreas, el Barça del Metropolitano dominó las áreas con un juego más que mejorable. “Mi primer mandamiento es tener el balón, sufro cuando mi equipo no lo tiene, pero hay un contrario que te aprieta y tiene fe y es difícil salir de la presión. Nos persiguieron hombre a hombre”, analizó el entrenador catalán. “A nivel de generosidad hemos estado excelente. Hemos defendido bien. Ha sido una victoria de equipo, de familia. Sin jugar del todo bien también se puede ganar”, añadió.

Sin jugar del todo bien también se puede ganar XAVI

«Nos han hecho mano a mano por todo el campo y nos ha costado. Al final sufriendo, pero hemos conseguido los tres puntos», analizaba Busquets justo tras el partido en Dazn. El conjunto catalán pasó de intentar salir con el balón controlado a directamente buscar la pelota larga para las carreras de Dembélé, la única manera que encontró de crear peligro, mientras aguantaba en su área con el buen trabajo de Christensen y alguna parada de Ter Stegen, que dejó la portería a cero por duodécimo partido en lo que va de Liga. La más clara la sacó Araujo en la línea cuanto Griezmann ya cantaba victoria en los últimos minutos. «Hoy hemos sido más contundentes y con la portería a cero es más fácil ganar», continuó el capitán barcelonista. “Nuestra base es defender con el balón y en la segunda parte no lo hemos tenido durante mucho rato. Debemos tener más alternativas cuando nos presionan alto”, aseguró Xavi.

El Atlético terminó con 19 remates y no pudo meter ni un gol, y el Barça acertó uno de diez y se llevó el triunfo. Por eso a Oblak le quedó la sensación de que los azulgrana se habían escapado vivos. «Hemos hecho un buen partido, menos los primeros 25 minutos, que es verdad que no entiendo por qué salimos así. Pero después nos ha faltado un poco de suerte para marcar. El balón no ha entrado», decía el guardameta rojiblanco. Justo un poco antes, Ter Stegen celebró la última falta de Griezmann que se le marchó alto como si hubiera marcado un gol. Los futbolistas del Barça hicieron una piña en el centro del campo y se fueron a celebrarlo con sus aficionados. «Maneras de vivir», sonaba en los altavoces del Metropolitano. Y Maneras de ganar. «Sin jugar bien nos llevamos los tres puntos, pero supimos sufrir», insistió Xavi.