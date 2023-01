Piqué y Agüero cargan contra los árbitros de LaLiga y dan la puntilla a Mateu Lahoz

Mientras el tsunami de la nueva canción de Shakira -salpicada de dardos a Gerard Piqué- continúa, el ex capitán blaugrana sigue centrado en su proyecto más novedoso: La Kings League. Tras salir del FC Barcelona, el futbolista volvió a unirse a Ibai Llanos para organizar, a través de su productora Kosmos, este exitoso torneo de fúbol. Y es que Piqué, como ha demostrado en anteriores ocasiones es un maestro a la hora de vender nuevos formatos y, sobre todo de exprimirlos en redes sociales. Pero, además aprovecha los debates de su peculiar liga para lanzar todo tipo de dardos no solo a su ex, sino también a asuntos relacionados con el fútbol. y en esta ocasión, los colegiados han sido los protagonistas de las polémica.

Agüero y Gerard Piqué han aprovechado el debate tras la tercera jornada de la Kings League para hablar de los árbitros. Y no han sido precisamente para elogiarlos. Tras muchos años sobre los terrenos de juego, los dos exfutbolistas han hablado del nivel de los árbitros, especialmente de los de Primera y de un nombre en concreto, el de Mateu Lahoz.

Durante una transmisión en Twitch tras la jornada 3 de la King’s League, los ex jugadores del FC Barcelona coincidieron en el bajo nivel del arbitraje español y el ex capitán blaugrana no dudo en insistir sobre los favores que suele recibir el Real Madrid.

Los palos a Lahoz

“No me puedo creer que Mateu Lahoz siga dirigiendo”, dijo el ‘Kun’ para iniciar debate. “Lo que le gusta a ese árbitro ser el protagonista...”, añadió Piqué.

Mateu Lahoz, de descanso o en la “nevera”, no estará en la eliminatoria de octavos de Copa que se juega esta semana. Así se desprende después de que el CTA diera a conocer este domingo las designaciones arbitrales de esta eliminatoria del torneo del KO y donde además se incorpora la tecnología de VAR. El colegiado internacional valenciano no está en ninguna de las ocho designaciones ni como árbitro principal ni tampoco desde la sala VOR.

Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros en la Real Federación Española de Fútbol, ya explicó que Mateu no atraviesa su mejor momento tras las polémicas en el Mundial de Qatar, por lo que han decidido darle un periodo de descanso. Es la tercera jornada consecutiva donde el internacional se queda fuera de las designaciones. Su último partido fue el polémico derbi entre el Barcelona y el Espanyol.

Su última polémica como culé

Los enfrentamientos y criticas de Piqué al estamento arbitral no son algo nuevo. En su último partido oficial, el árbitro Jesús Gil Manzano echó al ‘3′ en el entretiempo del Osasuna-Barca por, presuntamente, insultarle camino a los vestuarios. “En el minuto 45, Gerard Piqué fue expulsado por el siguiente motivo: Una vez finalizado el primer tiempo, estando ya en el interior del túnel de vestuarios, por dirigirse a mí en los siguientes términos: “¿Has visto qué córner nos has pitado? Eres el árbitro que más nos ha jodido con diferencia”, escribió en el acta, publicada en la página web oficial del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol.

“Una vez comunicada al delegado de club la expulsión de este jugador, este continuó repitiendo las mismas expresiones descritas en el apartado de expulsiones, teniendo que ser introducido en su vestuario por personal de su club, mientras se dirigía a mí en los siguientes términos: “¡Es una puta vergüenza, me cago en tu puta madre!”, añade el árbitro.

“Aquí no pasa como en LaLiga, que las jugadas grises las pitan todas a favor del Madrid. En Pamplona se pusieron en mi boca unas palabras que nunca dije. Diré quien las dijo cuando acabe la temporada”, apuntó Gerard Piqué en la tertulia con el resto de presidentes de la Kings League.