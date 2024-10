El FC Barcelona asusta en una semana vital: encuentro frente al Bayern y el Clásico

Hansi Flick ha dado con la tecla. Este nuevo FC Barcelona no tiene nada que ver con el que plateaba Xavi Hernández, al que algún día se le veía escaso de ideas y recursos. Esos pocos recursos, y más al principio de la temporada con la inesperada salida de Ilkay Gündoğan y la finalización del contrato de cesión con João Cancelo, jugadores cruciales para el extécnico de Terrassa, no han puesto ningún problema para el actual mánager del conjunto azulgrana, que mañana se enfrentará en la Champions contra el club en el que ganó el sextete.

A las salidas del centrocampista alemán, actual jugador del Manchester City, y del jugador portugués, que finalmente emprendió camino a la Liga Profesional Saudí en el Al Hilal, se les sumaron las de Sergi Roberto, Marcos Alonso, Vitor Roque, Oriol Romeu y Clément Lenglet (los últimos tres se han marchado cedidos). Volvió para esta temporada Ansu Fati tras su paso por la liga inglesa y se incorporaron Pau Víctor y Dani Olmo, ganador de la última Eurocopa.

Pese a que el Barça salía perdiendo en relación a las entradas y salidas y que, finalmente, no pudo recurrir a la regla del 1:1 pese a las 'intentonas' del presidente, Joan Laporta, lo que va de temporada está contradiciendo todos los pronósticos negativos que algunos hacían desde antes del inicio de la primera jornada. Flick le ha devuelto una identidad deportiva a este equipo, que se ve en su juego y en los resultados que culminan al finalizar los 90 minutos reglamentarios. Van primeros en liga y tan solo han perdido un partido fuera de casa; fue en el Sadar frente al Osasuna con un resultado de 4-2; en Champions perdieron otro partido frente al Mónaco (2-1) en el estadio Luis II, rival que les arrebató el Trofeo Joan Gamper de este 2024 (0-3).

La situación económica por la que pasa el FC Barcelona no ayuda al entrenador blaugrana. Como consecuencia de ello, Flick ha tenido que buscar nuevos recursos en 'La Masía'. Los nombres más destacados y que han recibido la oportunidad de jugar con el primer equipo, dando rotación a los titulares son Marc Casadó (742´), Gerard Martín (288´), Héctor Fort (138´) y Marc Bernal (244´), lesionado por una rotura del ligamento cruzado en los últimos minutos frente al Rayo Vallecano. La lesión de Marc-André ter Stegen también ha supuesto que el técnico haya recurrido a defender los tres palos con Iñaki Peña, portero que tendrá que hacerle competencia a Wojciech Szczęsny, jugador retirado del futbol profesional que se ha incorporado a las filas de Flick para ser el titular.

Unos números rompedores

El domingo pasado, en el partido que enfrentaba al Barça frente al Sevilla, los cinco goles que anotaron Lewandowski (2), Pedri y Pablo Torre (2) hicieron que los registros del actual primero de La Liga se asemejen a los de la histórica MSN. Un total de 39 goles que los convierte en la mejor delantera de toda Europa por delante del equipo, contra el que juegan mañana, dirigido por Vincent Kompany, que acumula 37 goles entre todas sus competiciones.

El nuevo tridente formado por Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal congenia a la perfección. El delantero polaco ha vuelto a su mejor versión con la llegada de Hansi Flick a los banquillos, con quien conquistó la Copa de Europa en 2020. El extremo brasileño, que es como un comodín que se puede poner en todas las posiciones delanteras para el míster, lleva seis goles y está haciendo actuaciones de un nivel muy alto. Eso sí, Raphinha no puede jugar en el extremo diestro porque ahí está Lamine Yamal. El español, que transfermarket lo valora en 150 millones, no para de batir récords y parece que no tiene el techo. Su juventud, talento y desborde se han vuelto indiscutibles en la banda derecha del Barça.

Lamine Yamal y Robert Lewandowski, FC Barcelona. Agencia AP

Los resultados lo reflejan el trabajo que está realizando el equipo. Todo empezó en el encuentro de la cuarta jornada en casa frente al Valladolid, donde el Barça se impuso por 7 goles a 0 con un hat-trick de Raphinha. Luego llegó el partido frente al Villarreal a domicilio en el que contrastaron el pasado 3-5 en el Lluis Companys con un 1-5 en la Cerámica. Los últimos han sido el 5-0 frente al Young Boys en Champions, que contrarrestó la derrota frente al Mónaco, y la victoria aplastante sobre el Sevilla de este fin de semana (5-1) en la que regresó, entre muchos aplausos tras su lesión de rodilla, el dorsal número 6 del equipo, Gavi.

Este sábado se disputará el Clásico, un encuentro que podría marcar un antes y un después en La Liga en la lucha por el liderato. El Real Madrid, que tras el parón sigue sin entrar en buena dinámica de juego, se sitúa por debajo del Barça con tres puntos menos en la clasificación. El conjunto de Ancelotti juega hoy contra el Dortmund, partido muy exigente frente al equipo alemán que buscará la venganza por la final de la Champions perdida la temporada pasada contra los blancos.

Tercera jornada de la Champions frente al FC Bayern

Los fantasmas del pasado surgen en Barcelona cuando se habla del Bayern de Múnich. Desde el 2-8 en el Estádio da Luz, Lisboa, el Barça sufre frente al equipo alemán, tanto que desde aquel fatídico encuentro todavía no se ha impuesto al conjunto bávaro. En los últimos años se han vuelto a enfrentar un total de cuatro veces, todos con victoria cómoda por parte del Bayern. Sin embargo, estos resultados quedan en el olvido porque el equipo liderado por Flick tiene una nueva identidad y es capaz de hacerle frente a cualquier equipo de Europa.

Actualmente, el Bayern de Múnich se encuentra primero en la clasificación y a tres puntos del Leverkusen de Xabi Alonso, equipo (como muchos otros) que le privó de ganar a Harry Kane su primer título oficial como jugador profesional la temporada pasada. El debut de Vincent Kompany con su nuevo equipo en Champions fue estelar aunque fuera frente al Dínamo de Zagreb. Un contundente 9-2 en el que el delantero inglés anotó un 'póker' de goles que los situaba primeros en la nueva clasificación de la competición europea. Pero esta primera impresión ha quedado desvirtuada por la derrota de la segunda jornada frente al Aston Villa por 1 gol a 0; a Unai Emery no se le da mal el Bayern (en 2022 el Villarreal les eliminó en cuartos de final).

El 2-8 del FC Barcelona contra el Bayern en Lisboa Manu Fernandez Agencia AP

Los dos equipos más goleadores de Europa se enfrentarán mañana a las 21:00 en Montjuic, un encuentro en el que podría debutar Wojciech Szczęsny como portero del FC Barcelona. El Bayern no podrá contar con Ito, Stanišić, Boey y Pavlović, todos por lesión; Musiala aún es duda. Por parte del conjunto blaugrana, las bajas para mañana serán: Ter Stegen, Araujo, Ferrán, Christensen y Eric García, que estaba previsto que fuera titular frente al Sevilla pero finalmente se quedó en el banquillo por molestias en la ingle.