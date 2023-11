Las duras palabras de Setién tras sus problemas con el Barcelona

Quique Setién fue uno de los entrenadores que peor terminó con el Barça. El cántabro acabó denunciando a la entidad culé por impagos una vez que le despiden. "En principio no iba a ir a esta reunión. Al final no te queda otro remedio que ir a la Justicia. Cinco días antes del juicio pude arreglar un acuerdo del Barcelona. 16 meses después llegamos a un acuerdo, pero me dijeron que les perdonase dinero y no estaba dispuesto. Están cumpliendo los pagos a rajatabla, pero me terminarán de pagar tres años después de haber entrenado al Barça", dijo el pasado martes. Estas palabras dejan en evidencia a los mandatarios de la entidad blaugrana.

"Para muchos ha sido una sorpresa absoluta que no sé cuántos entrenadores han expuesto sus casos particulares, tal vez entre 10 o 12 o 14 entrenadores de Primera y Segunda División. El que no ha resuelto el problema lo ha tenido que arreglar condicionado por la lentitud de la justicia. Ya no me gustó la llamada del director general del club avisándome de lo que iba a pasar. Eso ya me pareció lamentable, pero bueno estoy acostumbrado sobre muchas cosas que me han pasado, tanto de jugador como de entrenador. Ya no se trata de no pagarte, sino de desprestigiarte y ponerte en evidencia cuando no pasa esto. Tengo al Villarreal mucho respeto", aclaró.

Por último, Setién también quiso matizar cómo vivió el cambio de banquillos en el Villarreal. "No me ha sorprendido lo de Pacheta y lo cierto es que todos sabemos que tenemos nuestra continuidad en juego y siempre ha estado el nombre de Marcelino desde hace mucho tiempo. Sí desde el principio cuando yo estaba ya salía su nombre en algún medio y algún sitio", concluyó.