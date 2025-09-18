Joan García sujetó al Barça cuando peor lo pasaba

El Barça y su entorno tuvieron sesión doble en la primera jornada de la Liga de Campeones. Por la mañana dos expresidentes, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, comparecieron en los juzgados por el «caso Negreira». No fueron los únicos. También lo hicieron un par de directivos, Óscar Grau y Albert Soler. En la recta final de la instrucción será el turno, como testigos, de Joan Laporta y los exentrenadores del club Ernesto Valverde y Luis Enrique Martínez. Pero eso será en noviembre porque ayer lo bueno se vivió en St. James’ Park.

Más allá de los dos primeros goles como azulgrana de Rashford, soberbios ambos, al equipo de Flick le sujetó Joan García cuando el Newcastle pensaba que podía estrenarse con una victoria ante el Barça. Porque el ambiente que se vivió en St.Jame’s Park ya justificó la presencia de las «Urracas» en la competición. El toque a rebato con que los ingleses dieron la bienvenida al Barça provocó una sensación de dominio que llegó a ser asfixiante durante dos tramos de partido. El comienzo fue puro fútbol inglés. Porque la presión del Newcastle llegó hasta el área pequeña del mejor jugador azulgrana ayer con permiso de Rashford. Joan García presenció en primera línea como las órdenes de Howe de una presión alta la cumplían sus jugadores a rajatabla. Un simple saque de banda era celebrado como medio gol, un saque de esquina hacía temblar el estadio... Joan García fue el encargado de poner hielo al partido. Resolvió un mano a mano a Barnes que no valió porque estaba en fuera de juego. Pero fue un «spoiler» de lo que estaba por llegar.

En un contragolpe vertiginoso del Newcastle, Elanga gana metros por la derecha, puso el centro raso al segundo palo y el remate de Barnes lo sacó con el pie derecho el que fue portero del Espanyol. Si el Barça empezó a crecer y a quitarse el agobio de encima fue gracias a su portero.

Dominó los balones aéreos, jugó el balón con criterio siempre y cuando el Newcastle volvió a la carga en el comienzo de la segunda parte volvió a encargarse de rebajar los ánimos locales. Luego llegaron los goles de Rashford, pero los locales fueron capaces de no rendirse y seguir con sus oleadas. Sólo en el minuto 90 fueron capaces de superar a un portero que para Flick y para el club es indiscutible. El estreno de Joan García en la Champions tuvo final feliz pese al gol de Gordon cuando el partido ya agonizaba.