De la Fuente no duda en poner a los nuevos y mejora a España con sus cambios ante Escocia

Los entrenadores insisten en que en el fútbol moderno, el que dejó la pandemia con cinco cambios, es tan importante ser titular como salir desde el banquillo, y el triunfo de España ante Escocia fue una muestra más. La Roja empezó fuerte, pero se fue apagando en la primera parte y no logró generar muchas ocasiones. No tardó Luis de la Fuente en mover al equipo y el primero en entrar fue Bryan Zaragoza. "El míster me ha pedido que encarara, que sacara centros, y es lo que he intentado", afirmó en Teledeporte el extremo del Granada, que era debutante, pero también el mejor regateador de los convocados.

La primera que enganchó, hizo dos quiebros y tiró a puerta. La segunda, forzó la amarilla de Patterson. Nada de nervios. "He trabajado toda mi vida para esto y creo que estoy preparado, aunque no me imaginaba que fuera a llegar tan rápido", reconoció Bryan.

España empezaba a tener un poco más de intención con Zaragoza y se entregó definitivamente a los centros laterales. Pocos mejores que Jesús Navas para ese arte. El veterano lateral, extremo durante la mayor parte de su vida, entró por Carvajal y metió el pase preciso para que Morata se colara entre los centrales y se lanzara de cabeza para lograr el gol.

Era un alivio para España ese tanto, pero el protagonismo de los "reservas" todavía no había terminado. Otro de los debutantes "preparados" que entró fue Sancet, autor del 2-0, aunque con suspense, porque la pelota la llevaron a la red entre él y Porteous. "¿Me lo han dado? ¿Me lo han dado?", preguntaba al final del encuentro. La respuesta era sí, el árbitro le concedió el gol a él, para hacer su estreno todavía más feliz. El pase, por cierto, se lo dio Joselu, que fue la última sustitución de De la Fuente. Los entrenadores pueden cambiar prácticamente a medio equipo y eso hizo el seleccionador para lograr una victoria importantísima que acerca la Eurocopa.

El tercer debutante en la noche de ayer fue el lateral madridista Fran García. Era un partido decisivo, pero De la Fuente lo tiene claro con sus futbolistas. "No es difícil ponerlos, es que son muy buenos. Si están aquí es porque consideramos que están preparados. Estos jugadores necesitan oportunidades y nosotros se las ofrecemos con confianza y no fallan", afirmó el seleccionador, que dio importancia no sólo a los cambios, sino al global. "Sacamos en el segundo tiempo rendimiento al buen trabajo que hicimos en el primero", opinó un entrenador que va a más, que pasó por problemas tras la derrota en Escocia, pero considera que desde ahí cara partido ha sido un "aprendizaje". "Todo lo que sea tiempo para trabajar y facilitar automatismos y mecanismos es muy positivo. A medida que transcurren jornadas y concentraciones, esos conceptos se van haciendo más sólidos. Podemos estar más o menos acertados, pero tenemos claro el juego", aseguró.