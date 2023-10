El secreto de la eterna juventud de Jesús Navas

Jesús Navas cumplirá 38 años el 21 de noviembre, dos días después de que España cierre contra Georgia la fase de clasificación para la Eurocopa. La edad no es un problema para él. «No miro la edad ni por arriba ni por abajo, ni el origen. Trato de traer buenos jugadores y creo que los que están aquí son los mejores», dice Luis de la Fuente.

Y Navas lleva 14 años estando entre los mejores, desde aquel sábado 14 de noviembre de 2009 en el que debutó sustituyendo a Iniesta en un amistoso contra Argentina en el Vicente Calderón. Aunque sólo suma 48 partidos internacionales. Para Vicente del Bosque era un revulsivo que aparecía en las segundas partes para desatascar partidos en los que a España no le bastaba con el juego de toque y no contó con él para el Mundial 2014.

Desde entonces estuvo cinco años ausente de las convocatorias de la Roja. Se perdió también la Eurocopa 2016 con Del Bosque y luego Lopetegui nunca contó con él. Fue Luis Enrique el que lo recuperó, ya como lateral derecho y con 33 años. Parecía ya demasiado veterano para andar volviendo a la selección, pero ahí sigue cinco años después. Y en verano consiguió algo que nadie había conseguido antes con su selección, ser campeón del mundo, de Europa y de la Liga de Naciones.

«Para mí es uno de los mejores jugadores del mundo en su posición. Ofrece un rendimiento excepcional. Es que hay que verlo entrenar, con una actitud, con una entereza, con una calidad que quita toda duda. Yo creo que Jesús tiene cuerda para rato», dice De la Fuente. «No sé donde llegará. Ser seleccionador de las categorías inferiores me enseñó a ir más allá. Eso me hace tener la tranquilidad con Jesús de que aporta enseñanza, valores muy importantes a este grupo para que en el futuro seamos mejores. Dado ese buen rendimiento que ofrece en el campo más todo lo que ofrece fuera no tengo dudas», añade.

«Para los más jóvenes tener esa ayuda es importante, tener los pies en el suelo y siempre intento hacerlo y ayudar al grupo», reconoce Jesús. Lo único que le preocupa es la lesión de cadera que le impidió acudir a la convocatoria de septiembre. «No es de ahora. Llego ya tres años con estas molestias. Se acentúa más, es más difícil, pero trabajando como lo estoy haciendo estoy al máximo», añade.

La explicación para la longevidad del capitán sevillista la tiene Pablo Blanco, mito del Sevilla y director de la cantera del club durante muchos año. «Físicamente es un etíope. Es un portento físico. Tiene ida y vuelta, que es lo más difícil, sigue teniendo desborde y no ha perdido velocidad», contaba a La Razón cuando Navas volvió a ser convocado por Luis Enrique.

«Los cuatro años que pasó en Manchester le vinieron muy bien. Trabajar con Guardiola le hizo mejorar en defensa. Ganó en seguridad y en autoridad», añadía. «Ganó mucha resistencia mental estando separado de su pueblo», aseguraba Blanco.

La trayectoria de Navas con la selección ha sido intermitente, porque después de recuperarlo con 33 años y exprimir su buen momento de forma, Luis Enrique no contó con él para la Eurocopa 2020. Y volvió a desaparecer de la Roja ya hasta 2023. Regresó en el momento justo para ganar a Liga de Naciones.

Su mérito no es sólo haber ganado tres títulos diferentes con España sino haber ganado el título siempre que ha jugado la fase final de un gran torneo. Pero eso no le hace perder la perspectiva. «Lo que me ha hecho llegar hasta aquí es la humildad, es lo que me han inculcado mi mujer, mis hijos. Es lo más importante para llegar lejos», asegura. No pierde esa humildad ni siquiera cuando le recuerdan que el viernes entrenará con la selección en el campo que lleva su nombre, el mismo en el que suele entrenar con el Sevilla. «Es un orgullo», se limita a decir. Ahora su objetivo es estar el próximo verano en la fase final de la Eurocopa que se juega en Alemania.

La edad para él no es un problema. Es un año mayor que Sergio Ramos, que ahora ha vuelto a ser su compañero en el Sevilla, pero su futuro en la selección parece más claro. Navas nunca se acaba.