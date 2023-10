El mensaje definitivo de un político en defensa de Alfonso Pérez: "Con Nadal no se atreven..."

Las polémicas declaraciones de Alfonso Pérez sobre el fútbol femenino provocaron una auténtica tormenta política después de que la alcaldesa de Getafe pidiera que se quitara su nombre al Coliseum. Sara Hernández afirmó que su expresiones machistas no tenían cabida en Getafe y el club anunció la retirada tras ser aprobada por el Ayuntamiento.

En una entrevista a El Mundo, Alfonso Pérez compartía así su opinión sobre lo acontecido en los últimos meses en el fútbol femenino: "Me parece muy bien que las mujeres tengan su espacio y sus derechos, como creo que tienen actualmente y desde hace bastantes años. Hay mujeres trabajando en todos los cargos de grandes empresas y nadie les cierra ya puertas". Para después añadir: "Creo que no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino, porque todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática. Y ahí no hay comparación. Seguro que a otras deportistas les gustaría cobrar como las futbolistas de la selección y no pueden".

Y estas palabras han borrado de un plumazo su nombre del estadio del Getafe. Una decisión que provocó un sinfín de reacciones como la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La presidenta, siempre activa en redes, no ha querido quedarse en silencio ante la decisión del consistorio getafense de eliminar el nombre de Alfonso Pérez del Coliseum. Ayuso, ha publicado un tuit en el que reclama: "La dictadura de la izquierda es asombrosa: un veterano exjugador de fútbol no puede ni dar su opinión si no le agrada al poder".

A partir de ahí, el debate se trasladó a redes donde muchos usuarios han mostrado su apoyo a Alfonso Pérez en aras de la "libertad de expresión". Uno de los mensajes más contundente ha sido el del secretario general del PP en Madrid.

"Cuando Nadal dijo lo mismo que Alfonso Pérez no se atrevieron… lo cancelamos también?" ha escrito en su perfil oficial en "X".

¿Qué fue lo que dijo el tenista balear?

La brecha salarial viene provocando cierta controversia en redes desde hace años y reflexiones como las de Alfonso no son algo nuevo. El pasado año, Stefanos Tsitsipas se metió en un buen lío por su polémica declaración sobre la igualdad de premios económicos para mujeres y hombres. El griego fue preguntado en Miami sobre el hecho de que las mujeres tendrán definitivamente la misma bolsa en premios que los hombres en los cuatro ‘Grand Slam’. El griego, al respecto, considera que esta medida debería comportar también cambios en el formato de competición de las féminas: “Si ganan lo mismo quizás deberían jugar también al mejor de cinco sets”. La reacciones no se hicieron esperar.

Su respuesta no gustó nada a las protagonistas del circuito WTA, como la tenista checa Karolina Pliskova, que acudió también al recurso de la ironía para contestar a su compañero y dejar muy claro su malestar respecto a su afirmación. «Brillante, gran cerebro, listo...», escribió en redes sociales.

Pero uno de los discursos más polémicos sobre la brecha salarial fue el pronunciado por Rafa Nadal en 2019.

“¿Por qué las mujeres ganan más que los hombres en la moda? Pues no lo sé, pero ahí sí que tampoco hablamos todo el día de diferencia salarial”, afirmó en una rueda de prensa en el Mutua Madrid Open para responder a la pregunta de una periodista sobre su opinión sobre la desigualdad salarial entre ellos y ellas en el tenis y por qué se produce.

“Pues no lo sé. No sé en qué se basa en el fútbol, en el golf o en el modelaje...”, comenzó la intervención el tenista. “Evidentemente tengo madre, tengo hermana, y son de las personas que más quiero en este mundo o sea que qué más quiero yo que los hombres y las mujeres seamos exactamente igual y tengamos los mismos derechos”, prosiguió.

Acto seguido, el deportista defendió el argumento de que gana más quien más beneficios genera. “Las modelos ganan más que sus colegas pero nadie dice nada. ¿Y por qué? Porque ellas tienen más seguidores. En el tenis pasa lo mismo, ganan más aquellos que movilizan más público. En algunas cosas ganarán más las mujeres y en otros los hombres pero se tiene que ganar más o menos no por ser mejor, no por ser hombre o ser mujer. Sino por los méritos y por lo que generas ", sentenció Nadal.

Sin embargo, en aquella ocasión, su palabras no molestaron a un PSOE que ahora se lleva las manos a la cabeza con Alfonso Pérez.