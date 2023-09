Iturralde González pierde las formas contra Nacho tras su patada en el Girona - Real Madrid

El encuentro de este sábado en Montilivi entre el Girona y el Real Madrid, primero y segundo de LaLiga EA Sports al inicio de esta octava jornada, llegó al descanso con un 0-2 a favor del equipo de Carlo Ancelotti gracias a los goles de Joselu Mato y Aurélien Tchouaméni, en los minutos 17 y 21.

El conjunto entrenado por Míchel Sánchez hizo méritos para adelantarse en el electrónico antes del minuto 5 con dos ocasiones muy claras de Yangel Herrera y Viktor Tsygankov, pero perdonó y el Madrid, en cambio, rentabilizó sus dos primeras aproximaciones al área local: primero Joselu remató un centro con el exterior de Jude Bellingham, de nuevo titular, y poco después Tchouaméni cabeceó un saque de esquina servido por Toni Kroos.

El partido ha sido tranquilo hasta el final, cuando Nacho, defensa del Real Madrid ha dado una patada tremenda a Portu, delantero del Girona. El partido ya iba 0-3 a favor de los Ancelotti. Nacho ha sido expulsado y cuando se retiraba, Stuani, delantero del Girona ha ido a por él, a pegarle. Rüdiger le ha parado. Portu ha salido del estadio en ambulancia.

"Me ha parecido que Portu tenía un golpe importante, espero que no sea nada. Son cosas que pasan dentro de la cancha. Nacho es un gran futbolita, pero su acción está de más. Estaba cerca y he intentado defender a mi compañero porque lo que ha hecho no me ha gustado", ha dicho Stuani. "Lo de Nacho se podía evitar. Lo sentimos. Él ha pedido disculpas y ojalá no sea nada para el jugador del Girona. Le ha faltado lucidez a Nacho. Está muy triste porque nadie tiene que tener dudas de él porque siempre ha sido correcto", ha asegurado Ancelotti. Michel, entrenador del Girona, también ha hablado de la patada: "Ancelotti ha dicho que era una entrada que no venía a cuento y nos ha pedido perdón. Portu tiene el tobillo y la cadera bastante tocados. Hay que hacerle pruebas". Sin embargo, quien ha sido muy duro contra Nacho ha sido el éx arbitro Iturralde González: "Lo de Nacho en Girona es una entrada criminal. Esto no se puede permitir en un campo de fútbol. Es la más fuerte de los últimos 5 años."