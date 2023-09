¿Qué ocurre si alguna de las convocadas se niega a jugar con la Selección?

Bombazo en la presentación de Montse Tomé como nueva seleccionadora. Quince campeonas del mundo, así como varias jugadoras que no participaron en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, Mapi León y Patri Guijarro, figuran en la convocatoria de la nueva entrenadora de la selección nacional femenina, Montse Tomé, para los partidos de la Liga de Naciones ante Suecia y Suiza, donde no estará Jenni Hermoso.

Las campeonas del mundo presentes en la relación son: Misa Rodríguez, Cata Coll, Enith Salón (guardametas); Irene Paredes, Oihane Hernández, Olga Carmona, Ona Batlle (defensas), Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, María Pérez, Tere Abelleira (centrocampistas), Athenea del Castillo, Esther González, Eva Navarro y Mariona Caldentey (delanteras).

demás de Mapi León y Patri Guijarro, las más significadas de las que en su día, -antes del Mundial rechazaron participar en la selección- están citadas otras jugadoras que no estuvieron en la cita universal, como las zagueras Laia Aleixandri y María Méndez, la mediocampista Rosa Márquez y las delanteras Inma Gabarro, Amaiur Sarriegi y Lucía García.

Las jugadoras que estuvieron en el Mundial y que ahora se han quedado fuera de la lista, por diferentes motivos, son Jenni Hermoso, Rocío Gálvez, Salma Paralluelo, Laia Codina, Ivana Andrés, Irene Guerrero, Claudia Zornoza y Alba Redondo.

La lista ha causado una gran sorpresa ya que hasta 39 jugadoras firmaron el pasado viernes un comunicado en el que exigían cambios profundos en la Federación y la salida de varios cargos para volver a jugar con La Roja.

¿Qué ocurre si se niegan a ir?

Aunque la RFEF no contemplaba en un principio este escenario, Rafael del Amo -responsable del fútbol femenino de la RFEF- ya advirtió hace unos días de que se verían obligados a aplicar el reglamento que acarrearía graves consecuencias para las futbolistas.

Una obligación legal

Según las normas de la FIFA y la propia ley del deporte un futbolista no tiene derecho a negarse a asistir a a las convocatorias de las selección nacional. Estos son dos motivos por los que el deportista no puede “renunciar”:

-Nadie tiene “derecho” a jugar en la selección española, por ende es imposible renunciar a un derecho que no se tiene. De tal manera que es la Federación a quién le corresponde convocar a un deportista, y no al deportista postularse si acudir o no.

-Para el segundo motivo, debemos acudir al artículo 47 de la Ley del deporte 10/1990, que recoge lo siguiente:

“Es obligación de los deportistas federados asistir a las convocatorias de las selecciones deportivas nacionales para la participación en competiciones de carácter internacional, o para la preparación de las mismas.”

Como obligación legal que es, la propia Ley del Deporte recoge en su artículo 76 punto f, que la falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones deportivas nacionales se considera “una infracción muy grave” e incluye más específicamente en el artículo 79, un sistema de sanciones que pueden llegar desde sanciones de carácter económico hasta incluso la inhabilitación, suspensión o privación de licencia federativa, con carácter temporal o definitivo.

Por tanto, queda claro que la asistencia y participación del deportista profesional en la selección nacional española es una obligación legal.

Multas de hasta 30.000 euros y pérdida de licencia

El código disciplinario de la Federación Española de fútbol también lo deja meridianamente claro. Esto es lo que dice el Artículo 65 sobre la inasistencia a las selecciones nacionales:

1. Los/as futbolistas que de forma no justificada no asistan o abandonen las convocatorias de las Selecciones Nacionales, entendiéndose aquéllas referidas a entrenamientos, concentraciones, o celebración efectiva de partidos o competiciones, serán sancionados/as con multa de 3.006 a 30.051 euros y con una o varias de las siguientes sanciones:

- Inhabilitación para ocupar cargos en la organización federativa, o suspensión o privación de licencia, por tiempo de dos a cinco años. Es decir, no acudir a una llamada de la selección está tipificado como una infracción muy grave y puede acarrear sanciones de entre dos y cinco años de inhabilitación, lo que impediría a las afectadas jugar con sus equipos durante el tiempo que durara el castigo.

- Privación de licencia, con carácter definitivo; tal clase de sanción sólo podrá imponerse de modo excepcional por la reincidencia en infracciones muy graves.