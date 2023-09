La capitana sueca ofrece a las jugadoras españolas boicotear su partido

España tiene que jugar contra Suecia y Suiza, lo que no se sabe es quién va a jugar después de que la nueva seleccionadora Montse Tomé haya empezado en su cargo con una medida de fuerza, un golpe en la mesa como es el de convocar a futbolistas que sabía que no querían ser convocadas. Las mejores jugadoras españolas pensaban aprovechar este momento para forzar los cambios en la Federación y la Federación, a través de Tomé ha marcado la línea. "Confío en que las jugadoras son profesionales. Vienen de ser campeonas del mundo, aman la profesión. Estar en la Selección es un privilegio y se que van a estar con nosotros aquí mañana", ha dicho. Era palabras, mano de seda: "He hablado con ellas y todo lo que he comentado con ellas no lo voy a desvelar. Son cosas que entran dentro de la relación profesional y se quedan entre nosotras", pero la decisión es dura. Las convoca y ahora renunciar puede suponer un castigo. Para muchos críticos, lo que ha hecho la Federación no tiene nombre.

Así lo ven en Suecia, la primera rival de España. Su capitana lo tiene claro, Filippa Angeldahl, está con las futbolistas y si no hay que jugar ese partido, pues no se juega: "Queremos que sientan todo el apoyo y que los demás países les apoyan en cualquier decisión que tomen. Si creen que tienen que boicotear el partido para que pase algo, nosotras les apoyamos", ha asegurado.

Tomé no debía imaginar una reacción así: "Tengo toda la confianza en las jugadoras, creo que a nivel profesional estamos rodeadas de un grupo increíble. Comienza una etapa nueva, el contador empieza en cero a partir de hoy. No hay nada atrás y tenemos muchísimas ganas de contar con todas", insistía. Decía que tenía mucha ilusión: "Todos tenemos claro que hemos vivido una situación especial y que todo lo que se ha producido estos días ha sido algo excepcional. La Federación y yo las hemos escuchado, creemos que todas formamos parte de esto y hay que tener buena comunicación. Empezamos con esta andadura en la Nations League y tenemos mucha ilusión". Pero no parece que sea compartida.

"Tenemos a las mejores futbolistas del mundo, hemos sido campeonas del mundo y parece que aquí no ha pasado nada. Tenemos la suerte de contar con este tipo de jugadoras. Ahora mismo estamos en un cambio en la estructura de a Federación y tengo la máxima confianza de que vamos a poder ejercer nuestro trabajo bien y que nuestras jugadoras puedan trabajar en un contexto de seguridad. Queremos ser parte del cambio", decía Tomé, pero las jugadores creen que ella es parte del problema.