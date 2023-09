19 convocadas a la fuerza en la primera lista de Montse Tomé

Montse Tomé se presentó junto al cuerpo técnico que la acompaña como nueva seleccionadora y anunció como si nada la lista de 23 convocadas para los partidos de la Liga de Naciones contra Suecia y contra Suiza, dos de los rivales a los que España dejó en el camino para ser campeona del mundo.

En la lista de convocadas, que se concentran hoy para enfrentarse el viernes a las suecas– no está Jenni Hermoso, pero hay quince campeonas del mundo y diecinueve de las 39 firmantes de la carta de renuncia a la selección en la que exigían profundos cambios estructurales antes de regresar al equipo nacional.

Entre las convocadas están Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, pero también alguna de las que se negaron a jugar el Mundial, como Mapi León y Patri Guijarro, dos de las más beligerantes contra el orden establecido en la Federación. No está Salma Paralluelo, qaue está lesionada.

Está Athenea del Castillo, la única mundialista seleccionable que no firmó el comunicado de sus 39 compañeras, pero están también las tres porteras (Misa, Cata Coll y Enith), cuatro defensas (Ona Batlle, Irene Paredes, Oihane Hernández y Olga Carmona), cuatro centrocampistas (Aitana, Alexia, María Pérez y Tere Abelleira) y tres delanteras (Eva Navarro, Esther y Mariona Caldentey). Además, Mapi León, Patri Guijarro, Leia Alexandri, Lucía García y Amaiur Sarriegi firmaron la carta de las 39. Sólo hay cuatro jugadoras que no han mostrado su renuncia a ser convocadas por la nueva seleccionadora.

«No soy Jorge Vilda», dijo Montse Tomé en su presentación. «He trabajado cinco años con Jorge Vilda, pero no soy Jorge Vilda, con mis valores, con mi manera de transmitir el fútbol», dijo. Pero esa manera de trabajar no la ha llevado a consensuar con las jugadoras su convocatoria, a pesar de que no han mostrado su disposición a ser convocadas.

«He hablado con las jugadoras y todo lo que he hablado con ellas no lo voy a desvelar», dijo la nueva seleccionadora. Pero en el entorno de las futbolistas aseguran lo contrario. «Tengo toda la confianza en todas las jugadoras. Comienza una etapa nueva, el contador se pone a cero a partir de hoy y tenemos muchísimas ganas de poder contar con estas jugadoras», dijo cuando le preguntaron si tenía la garantía de que se iban a presentat todas al primer entrenamiento y especialmente Mapi León y Patri Guijarro. «Confío en que las jugadoras son profesionales, vienen de ser campeonas del mundo, aman la profesión, estar en la selección española es un privilegio y sé que van a estar», repetía después.

«Estamos con Jenni y con todas las jugadoras y creemos que la manera de ayudarlas es estar cerca de ellas, escucharlas. Hemos creído que la mejor manera de protegerla es así. Contamos con Jenni», dijo la seleccionadora sobre la ausencia de Hermoso. «No me gustaría hablar de esas conversaciones», asegura.

Las jugadoras han pedido un entorno seguro para regresar a la selección, pero Tomé no les ofrece demasiadas garantías. «He vivido el fútbol desde el barro, sé de dónde vengo. Las jugadoras tenían otras capacidades y eso también ha cambiado. La mejor manera de crecer es construir», explica. «Me gusta ser alguien que empatiza, me gusta escucharlas y todo lo que ha pasado estos días es desagradable. Estamos con ellas».

Montse Tomé fue una de las personas que aplaudieron a Rubiales en la asamblea en la que se negó a dimitir. «No me sentí bien ese día. Tuvimos que venir aquí porque nos lo dijeron y no me sentí parte de lo que pasó, no me sentí bien. Las dos veces que aplaudí es cuando dice que todos somos campeones del mundo y cuando dijo que iba a a ser directora técnica. Cuando me sentí bien es cuando lance el comunicado y cuando se vio cuál es mi postura. Apoyo a Jenni, defiendo a Jenni», dice. Tampoco parece que se sintiera muy bien al anunciar la lista.