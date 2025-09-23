Golpe duro al Barcelona con Gavi: de cuatro a cinco meses de baja

El Barcelona ha tenido la peor de las noticias posibles con Gavi. “El jugador del primer equipo Pablo Páez Gavira se ha sometido a una artroscopia para solucionar la lesión en el menisco interno. Se ha procedido a suturarlo con el fin de preservar el menisco. El tiempo de recuperación se estima en torno a 4-5 meses”, dice el Barcelona en un comunicado.

Gavi, por tanto, ya no volverá a jugar en 2025 y tampoco empezará 2026 a disposición de Hansi Flick. El centrocampista lleva tres partidos de Liga, más el de Champions, fuera de las convocatorias. Estaba probando un tratamiento conservador para ver si solucionaba sus problemas, pero al ver que no funcionaba, optó por la intervención, aunque el tiempo de baja es duro de asumir. Como es muy joven, tiene sólo 21 años, la apuesta fue por suturar el menisco dañado.

Once duros meses de baja

Gavi se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 19 de noviembre de 2023, en un partido de que la selección española jugaba contra la de Georgia. Estuvo once meses de baja y la pasada campaña fue entrando poco a poco en los planes de Flick, con el que tiene buena sintonía. “Todo mentira”, decía cuando se hablaba de una posible salida porque no era titular. “Estamos muy conectados [el entrenador y él], nos entendemos muy bien, él entiende que vengo de una grave lesión y cuesta venir de un año parado. Para mí la temporada está siendo espectacular por venir de donde vengo, y Hansi confía mucho en mí. Me está ayudando en conceptos de fútbol y en mi lado más humano, porque yo desde pequeño he sido siempre titular y tengo que entender que el fútbol es así, que no siempre se puede ser titular”, afirmó el futbolista.

Su pretemporada fue fantástica. Esta vez empezaba desde cero e iba a competir con un puesto en la mediapunta con Fermín y Dani Olmo, o incluso en la base con De Jong y Casadó. En el partido contra el Levante, por ejemplo, entró en el descanso, cuando el Barça perdía 2-0, y ayudó a la remontada (2-3). Fueron sus últimos minutos. Ahora tendrá que volver a empezar.