Gonzalo Miró saca la cara por el Real Madrid: "Defiendo lo que es justo..."

Javier Tebas, presidente de La Liga, ha vuelto a reiterar que el Real Madrid, con la plantilla que tiene y lo que ha ingresado por el Mundial de Clubes, tiene días suficientes para recuperarse de cara al comienzo de la liga.

El club blanco pretendía retrasar su debut liguero después de su participación en el Mundial de Clubes, en el que alcanzó las semifinales, perdiendo con el Paris Saint Germain. Sin embargo, la competición declinó su petición y ahora el tema está en manos del juez de competición de la federación. "Nosotros hemos dado ya nuestra opción, la cual es que hay días suficientes para recuperarse, para el descanso que marca el convenio colectivo. El problema no lo crea la liga, lo crea una competición como el Mundial de Clubes, que pone las fechas unilateralmente, que el propio Fifpro (sindicato de jugadores) se ha quejado", dijo Tebas en un acto en Londres en el que firmaron un acuerdo con Arabia Saudí para mejorar las retransmisiones televisivas del fútbol saudí.

"El PSG juega el 13 de agosto la final de la Supercopa y el 17 de agosto empieza su competición liguera, el Chelsea el 17 de agosto comienza la Premier, y el Real Madrid comienza el 19. Yo creo que hay días suficientes. El Real Madrid, con la plantilla que tiene, con el dinero que ha ingresado en el Mundial, por unas horas no debería plantear ningún problema", añadió el mandatario.

"No me cabe en la cabeza"

Una decisión que ha sido criticada por Gonzalo Miró. "Yo no lo entiendo. No me cabe en la cabeza, no lo puedo entender", afirmó.

Miró aseguró que, por más que intenta entender a Javier Tebas, no encuentra "un argumento de defensa, no hay un argumento lógico que justifique que esto no se aplaza 'porque lo digo yo'".

Luis Munilla reaccionó con sorpresa: "¿Estás dando la cara por el Real Madrid?", pero Gonzalo replicó explicando que "estoy sacando la cara por lo que creo que es justo. Es que es verdad que si el Madrid ha terminado más tarde y tiene que tener tres semanas de descanso obligado, lo lógico es que tenga, al menos, un tiempo parecido de preparación y de pretemporada como el resto de los equipos".

Rápidamente, a Miró le apoyó Tomás Guasch, que argumentó de una forma parecida a su compañero de tertulia en El Partidazo de COPE: "No se puede rebatir porque el jugador del Madrid ha estado jugando de julio del 2024 a julio del 2025. Entonces no me venga usted con coñas de que si la UEFA, la FIFA, el pacto de Varsovia... Aquí hay una cuestión humana". Por eso, Guasch también entiende que si el perjudicado hubiera sido el Atlético de Madrid, la situación debería resolverse "exactamente igual".

"¡Que estamos hablando de la salud de unos tíos!", recordó Guasch en un tono más encendido: "¿Qué quiere usted?", le lanzó la pregunta a Tebas: "¿Que estos tíos del Madrid, españoles y no españoles, enganchen dos años jugando con tres semanas de vacaciones? Es de coña", protestó.

"El argumento no se puede medir solo en que vas a tener los días de vacaciones pertinentes. Es que un equipo para empezar a poder competir requiere de una preparación. Tú no puedes meter a unos tíos a competir contra un equipo que lleva un mes a unos que llevan cuatro días", sentenció Miró.