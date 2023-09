Grave acusación del fútbol femenino tras el "caso Rubiales": Más intentos de "hackeo" tras el del móvil de Jenni Hermoso

Luis Rubiales anunciaba su renuncia el pasado domingo por la noche en inglés y desde Londres y tras enviar una carta a la RFEF. Sin embargo, su dimisión no pareció calmar los ánimos y el lunes, Vero Boquete soltaba otra bomba que empaña aún más al imagen del ex presidente de la RFEF en el polémica del beso a Jenni Hermoso.

La exinternacional española Verónica Boquete afirmó que con la dimisión de Luis Rubiales se ha ganado una batalla contra el machismo en el fútbol pero que se está perdiendo la guerra por lograr cambios profundos en el fútbol femenino español. "Hemos ganado una batalla pero estamos perdiendo la guerra", dijo la excapitana de la selección española y actual jugadora del Fiorentina italiano, en una entrevista con la revista alemana "Der Spiegel".

Y tras exigir cambios más profundos en seno de la Federación lanzó una grave acusación. En la entrevista, Boquete aseguró que, en medio de la polémica sobre el beso de Rubiales a Jennifer Hermoso, el teléfono móvil de esta última fue 'hackeado' buscando cosas para comprometerla y para exonerar a Rubiales. "Así es la guerra. Sabíamos que no había reglas. El móvil de Jenni fue hackeado Tuvieron acceso a fotos y videos. Luego se filtraron las cosas que podían servir para atacar a la víctima", dijo Boquete al ser interrogada sobre imágenes que muestran a jugadores bromeando sobre el episodio en el autobús. La jugadora hacía así referencia al polémico vídeo publicado por Alvise Pérez -que realizará la única entrevista en España a Luis Rubiales- y que, según denuncian, fue "cortado" y "editado".

"En el autobús también hay otros momentos en que las jugadoras dicen que se trata de algo muy serio que no se puede tolerar. Como la FIFA le había prohibido a Rubiales contactar a Jenni él buscó entonces otros caminos", agregó.

Según Boquete si las cámaras no hubieran captado el episodio del beso "Rubiales sería considerado el mejor funcionario del mundo y Jorge Vilda el mejor entrenador" pese a que antes ya había numerosas quejas "sobre determinados comportamientos y condiciones de entrenamientos".

Hackeo al fútbol femenino

Ahora, la polémica parece ir a más y tras la acusación de Boquete, desde el sindicato FutPro también denuncian intentos de hackeo. Amanda Gutiérrez, presidenta de FUTPRO (Asociación de Futbolistas Profesionales), ha denunciado en la Cadena SER que han sufrido intentos de pirateo informático para acceder sin autorización a sus redes, sistemas informáticos, o datos.

"Lo que sí tengo que decir es que nos hemos tenido que poner en contacto con unos profesionales por el tema del hackeo, que ha pasado hasta en FUTPRO... Este intento. No sé si ha surgido efecto o no. En FUTPRO hemos tenido que reforzar nuestra seguridad porque hemos recibido intentos de hackeo", dijo Amanda Gutiérrez en el programa 'El Larguero'.

La presidenta de FutPro también quiso desmentir a la Federación y reiteró que Jenni Hermoso no hizo ni dio su consentimiento a las declaraciones publicadas tras el incidente: "Jenni Hermoso dejó muy claro que no hizo esas declaraciones y no tiene por qué mentir. Con ese tema no hay más vuelta de hoja, Jenni no hizo esas declaraciones", sentenció.

¿Quién es Amanda Gutiérrez?

Amanda Gutiérrez, nacida en 1991, según se puede leer en su biografía en la página de Futpro, se define como una apasionada de los deportes, de los que ha practicado varios y "en todos ellos he sufrido discriminación por ser mujer", aunque no especifica en qué ha consistido esas discriminaciones que sufría deporte tras deporte. "Entre los 9 y los 16 años probé todo tipo de deportes: equitación, squash, judo, taekwondo, atletismo, tenis… pero ninguno me llenaba tanto como el fútbol. En todos ellos he sufrido discriminación por ser mujer, así que he vivido de primera mano lo duro que es hacerse camino en el mundo del Deporte, dominado por hombres".

En 2018 fundó su propio bufete y hace dos años puso en marcha Futpro, el primer sindicato exclusivo del fútbol femenino español.