Las 10 frases más polémicas de Rubiales con Piers Morgan: del "lo haría con un hombre" al "cero presiones"

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales defendió que la polémica levantada por su beso a la jugadora Jenni Hermoso es "una bola de nieve" alimentada por "intereses espurios" en su contra, y se negó a pedir perdón a la futbolista. En la entrevista exclusiva que concedió al periodista británico Piers Morgan en el canal "Talk TV" en la que anunció su dimisión -adelantada el pasado domingo- y emitida hoy íntegramente, Rubiales mantuvo su versión de que su "pico" a Hermoso fue fruto de un momento de euforia y no tuvo connotaciones sexuales.

"Creo que ha sido una bola de nieve, por varios intereses, algunos de ellos espurios, en contra de mí", dijo, sin explicar a qué intereses se refería. En la entrevista, el expresidente de la RFEF comparó su reacción a la que puede tener la gente cuando gana la lotería o la que tendrán los habitantes de Ucrania cuando finalice la guerra en su país. "En ese momento la gente no pide permiso", aseguró Rubiales al defender que su gesto fue espontáneo y fruto de la euforia, pese a que se trató de una "equivocación".

Asimismo, el ex presidente de la RFEF evitó disculparse con la delantera Jenni Hermoso por el beso que le dio tras la final del Mundial, aseguró que haría lo mismo con un hombre y negó presiones para que la futbolista apareciera en el vídeo de disculpa.

Estás son las 10 frases más polémicas de su entrevista:

1. El beso

“Justo antes del beso, Jenni me levantó y no preguntó. Hay que entender que está agarrándome y sonriendo”, afirmó. “Yo respeto la opinión de todo el mundo, pero no de aquellas personas que faltan a la verdad. Mi forma de actuar fue noble, entusiasta, al 100% no sexual”

2. Su actitud en el palco

«Me produce más vergüenza (...) Iba dirigida a Jorge Vilda. No he tenido la oportunidad de disculparme personalmente con la Reina»

3. ¿Igual con la selección masculina?

“No tengas dudas”, contestó Rubiales cuando Piers Morgan le preguntó si habría actuado de idéntica manera en una celebración relativa a los hombres. «¿Habrías hecho lo mismo con la selección masculina?» Rubiales: «No tengas dudas. 100%. Lo he hecho como jugador»

4. El polémico mensaje de móvil

“Quiero leer un mensaje de una mujer del staff. Tres días después, me dijo: ‘Solo puedo estar inmensamente agradecido por el momento que hemos vivido, y eso es también gracias a ti. Quiero mandarte mi apoyo. Que no se empañe lo que has hecho’. Después, esta persona, junto con 10 más, firma una carta en la que dice que mi acto fue machista”, hizo público.

5. Ir a la cárcel

“Es algo que toda confianza en que toda la verdad saldrá a la luz. ¿Un criminal? Mira mi cara. Soy un buen tipo"

6. Vídeo de disculpa

“Jamás he presionado a nadie en nada. Lo niego categóricamente. Yo no he presionado ni mandado a nadie a presionar a Jenni. Jorge Vilda no ha presionado a nadie, lo conozco”.

7. Esto no va de hombres mujeres

“Era una anécdota, si alguien se lo quiere tomar de alguna manera… ¿Ella (Hermoso) está mintiendo? No voy a responder a eso. Esto sinceramente es malo para todos”, dijo. Para sentenciar después: “No voy a entrar en nada de lo que ha comentado nadie. Esto no es un debate sobre hombres y mujeres, esto va sobre la verdad. No quiero catalogarlo ni quiero más polémicas, Piers. Yo sé la verdad y estoy muy tranquilo con mi inocencia. Piers, he cometido un error”.

8. Huelga de hambre de su madre

“Estuve ayer con ella en Motril. Siempre le llevo el helado que le gusta. Ella es hipertensa. ¿Perder a mi madre? Ella tiene 72 años y tiene problemas. Ella estaba rezando por mí y lo hace, no hay muchas más palabras para explicarlo”.

9. Sanción de la FIFA

“El proceso fue muy rápido sin oportunidad de tener una defensa. Eso es muy injusto. No me han mandado los fundamentos, soy abogado y esto no lo puedo entender”.

10. Sobre su salida

Tengo una suspensión que están empezando y va a continuar. Amo mi país y no quiero que le afecte. Y también estamos en la carrera por el Mundial 2030. Hemos luchado mucho por ello. Creo que es mejor salir y están de acuerdo. No quiero ser egoísta. La situación ha cambiado mucho en tres semanas, desde que dije que no iba a dimitir hasta ahora”