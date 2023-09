Luis Rubiales revela un mensaje de apoyo en su móvil... ¿De Montse Tomé?

Luis Rubiales presentó el pasado domingo su dimisión como presidente de la RFEF a través de una carta y en un vídeo junto al periodista Piers Morgan, con el que anoche valorado en una segunda parte de su entrevista todos los hechos acontecidos desde su polémico beso con Jenni Hermoso hasta su adiós a la Federación. Más allá de no pedir perdón a Jenni Hermoso, negar cualquier tipo de presión o afirmar que habría hecho lo mismo con un hombre, hubo un detalle de su entrevista que llamó poderosamente la atención en una semana clave para la selección femenina.

Montse Tomé será presentada el viernes y ofrecerá su primera lista pero la actitud que adoptarán las futbolistas sigue siendo una incógnita. A tres días para la convocatoria, se desconoce si las campeonas del mundo estarán disponibles en la primera ventana de la Roja en la Nations League, donde está en juego, entre otras cosas, dos billetes para los Juegos de París 2024.

Y es que la nueva seleccionadora, a priori, no lo tendrá fácil. De hecho, muchas se mostraron críticas con el nombramiento de Tomé y advirtieron de que no era suficiente para propiciar su vuelta. No en vano, una de las exigencias de las jugadoras era actuar contra todos los que aplaudieron a Rubiales y Tomé lo hizo. Una de las más críticas ha sido Vero Boquete, que en la revista alemana Der Spiegel ha puesto en duda la elección para el banquillo de La Roja: "Ha tolerado demasiadas cosas y se distanció muy tarde de Rubiales. No pongo en duda que es una buena entrenadora. Pero, ¿es la mejor que se puede encontrar para el mejor equipo del mundo? Creo que no. Hay otras con más experiencias", dijo. Según Boquete, el mensaje que se envía ahora es que "como ahora entrena una mujer, las jugadoras no pueden seguir quejándose".

Pero si las dudas entre las jugadoras es un hecho, ayer Rubiales pareció echar más leña al fugo sobre la idoneidad de este nombramiento. Durante su entrevista con Morgan, el ex mandatario de la RFEF leyó un mensaje de apoyo en su móvil que no pasó desapercibido y que muchos no tardaron en atribuir a Montse Tomé.

Rubiales leyó el texto que recibió tres días después de la final. "Me lo envió una mujer, una persona del staff, apoyándome", que posteriormente dimitió y mostró el máximo rechazo tanto al beso como a su reacción. En un momento de su charla con Morgan, Rubiales decidió señalar, sin personificar, a “una persona que estaba en el bus”, “del staff”, cuando las jugadoras bromearon con él y le pidieron otro beso a Hermoso. “Quiero leer un mensaje. Tres días después, me dijo: ‘Solo puedo estar inmensamente agradecido por el momento que hemos vivido, y eso es también gracias a ti. Quiero mandarte mi apoyo. Que no se empañe lo que has hecho’. Después, esta persona, junto con 10 más, firma una carta en la que dice que mi acto fue machista”, hizo público.

"Blanco y en botella", no tardaron en afirmar muchos usuarios en redes sociales tras escuchar el mensaje. Y es que Montse Tomé fue una de las que aplaudió a Luis Rubiales en la polémica Asamblea de la RFEF y la que recibió la oferta de convertirse en la directora deportiva de "La Roja".

Posteriormente, la asturiana fue una de los once miembros del cuerpo técnico de Vilda que puso su cargo a disposición de la RFEF en apoyo a Jenni Hermoso y al resto de las jugadoras internacionales, después de que Luis Rubiales se negase a dimitir. En un duro comunicado manifestaban "su más firme y rotunda condena ante la conducta mostrada por el presidente de la Federación Española de Fútbol". Y añadían una grave acusación: "Se produjo un hecho especialmente hiriente para este cuerpo técnico, puesto que a varias de las integrantes femeninas del staff técnico se les obligó a colocarse en primera fila, exponiendo su imagen e intentando dar a entender a la sociedad y jugadoras, que compartían las tesis del presidente de la RFEF".

Ahora, Rubiales no ha citado expresamente su nombre pero la polémica está servida.