El guardaespaldas de Messi la lía: prohibido el acceso a los campos por conducta inapropiada

La Leagues Cup, el torneo que enfrenta a clubes de la Major League Soccer y de la Liga Mexicana, ha suspendido de todas las áreas técnicas del torneo a un miembro de la delegación del Inter Miami por su "conducta inapropiada" tras el encuentro entre el Inter Miami y el Atlas mexicano que se disputó en la capital del estado de Florida.

"Tras el partido Inter Miami CF vs. Club Atlas del 30 de julio, un miembro de la delegación del Inter Miami mostró conducta inapropiada al ingresar a áreas restringidas sin una credencial oficial del evento", anunció en un comunicado el comité disciplinario de la Leagues Cup, actualmente en disputa.

La persona suspendida es Yassine Cheuko, el guardaespaldas de Lionel Messi, según reveló ESPN. Cheuko ingresó en el terreno de juego tras la finalización del encuentro, que se saldó con victoria por 2-1 para el Inter Miami, después de que se produjera una discusión entre miembros de ambos conjuntos en el centro del campo, y empujó a dos jugadores del Atlas para separarlos de Messi.

Al guardaespaldas ya se le negó durante esta temporada que permaneciera en la línea de banda durante los partidos del Inter Miami, donde velaba por que ningún aficionado que invadiera el terreno de juego pudiera acercarse a Messi, según reveló el propio Cheuko en una entrevista.

Sobre el incidente frente al Atlas, el jugador del equipo mexicano, Matheus Doria, dijo en rueda de prensa que entendía que el guardaespaldas "está ahí para protegerlo de una posible entrada de un aficionado", pero sostuvo que "no tiene ese permiso" con respecto a los jugadores rivales.

Sobre las molestias físicas que sufrió el argentino en su último partido, Javier Mascherano señaló que "Leo sintió una molestia en el isquiotibial y hasta mañana no vamos a saber el grado de la lesión. Seguramente algo tenga. Quizá no sea algo tan grande porque no estaba dolorido, pero sí que sintió una molestia", añadió.

El Inter Miami, pese a la lesión de Messi, salvó dos puntos al empatar por 2-2 contra el Necaxa, con un gol de Jordi Alba en el 92, y anotarse el punto extra en los penaltis (5-4).

Messi, tras una internada por el centro de la defensa rival, se fue al césped en los primeros compases del partido y se vio obligado a abandonar el encuentro por lo que parecía una dolencia muscular.

En su lugar frente al Necaxa salió su compatriota Federico Redondo. Messi había dado dos asistencias en el primer encuentro de la Leagues Cup del Inter Miami y fue clave en el triunfo "in extremis" por 2-1 ante el Atlas. Tras el encuentro frente al Atlas, Messi aseguró que había acusado físicamente el no haber podido jugar frente al Cincinnati del pasado sábado 26 de julio por la polémica sanción tras ausentarse del All-Star de la MLS. "Al principio estaba un poco pesado. Venía con continuidad, pero el otro día no me dejaron jugar y hoy lo noté, sobre todo en el primer tiempo", dijo.