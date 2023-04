El guiño de Sergio Ramos a Real Madrid y Sevilla cada vez que juega con el PSG

Sergio Ramos no quiere dejar Europa aún. Acaba contrato esta temporada y cree que aún le queda fútbol para estar en la élite. Pero, pese a que quiere seguir, no ha recibido aún la llamada del club para hablar sobre cuestiones de futuro. Al Khelaifi no hará ningún movimiento hasta revalidar la Ligue 1 y entonces tomará decisiones en función del rendimiento.

Según adelantó en Le Parisien, Luis Campos ha avisado a siete miembros de la plantilla del PSG de que, si su rendimiento es satisfactorio en los próximos dos meses, se ganarán el derecho a seguir en París. Ramos es uno de los señalados por el portugués y, aunque su liderazgo no está en duda, deberá demostrar que está al nivel para seguir un año más a plenas condiciones físicas.

Pero aunque el ex capitan blanco parece asentado en París y desea ampliar su contrato nunca se olvida de Sevilla ni de Madrid cuando salta a un terreno de juego. El central del PSG se ha grabado en sus botas algunos de los detalles de Sevilla y Madrid a modo de amuleto. La Giralda, la Catedral o la Cibeles son protagonistas en los grabados que el camero luce en sus botas.

Madrid y Sevilla, a sus pies

El negro demuestra su deseo incansable de mostrar lo que vale en el campo y el rojo un símbolo de pasión y valentía. Y los grabados todo un recorrido por su carrera futbolística. La catedral o la Giralda para no olvidar sus orígenes, la Puerta de Alcalá, Cibeles, la corona real o el "4" para engrandecer su trayectoria en el equipo blanco y la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo como guiño al PSG, un club en el que espera seguir triunfando al menos una campaña más.

Los zapatos de fútbol Mizuno Alpha SR4 en 2022-2023, de solo 190 gramos de peso son una extensión de su cuerpo donde ya lleva grabados sus éxitos deportivos como las champions o el Mundial.

Las espectaculares botas de Sergio Ramos Instagram

Si Nasser Al-Khelaïfi opta por ahorrarse los 12 millones de euros netos que le paga cada campaña, y firmar a otro central más joven, el camero tendrá que hacer hueco en sus galácticas botas a su nuevo destino. Miami, Argentina, Japón o Arabia Saudí figuran entre las ofertas que tiene encima de la mesa.

Donde no parece que quieran su vuelta es en la capital hispalense, donde el pasado 7 de abril el sevillismo que el pasado 7 de abril volvió a acordarse, y no para bien, de Sergio Ramos.

Al unísono, antes del himno y durante varios compases de partido, un buen porcentaje de la afición se acordó del camero. "Sergio Ramos, hijo de ...". Y es que el club se vio obligado a cerrar parte de su grada tras la notificación por parte del Comité de Competición por los insultos proferidos desde parte de Gol Norte hacia Sergio Ramos durante el Sevilla-Real Madrid de la Copa del Rey, disputado el 12 de enero de 2017.