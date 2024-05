El impactante vídeo del equipo que salta al campo de la mano de "niños invisibles" muertos en Gaza

El fútbol siempre ha sido un escenario ideal para los diferentes sistemas políticos, un hábil instrumento de propaganda y un elemento clave en la historia. Ningún acontecimiento es ajeno al fútbol y viceversa. Tampoco los conflictos. Las guerras cambian el curso de la historia y el fútbol no se han mantenido ajeno a ello. Demasiadas reseñas históricas convierten al deporte rey en protagonista de los grandes conflictos bélicos mundiales. Ocurrió en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra Civil española, en la guerra de Ucrania y por supuesto en el conflicto entre Hamás e Israel.

El pasado sábado una pancarta propalestina fue la protagonista en los prolegómenos de la final de la Champions entre el Barcelona y el Lyon que se celebró en San Mamés. “Stop genocidio. Europa, no seas cómplice”, se podía leer en la misma. Dos personas, con acreditación alrededor del cuello, irrumpieron en el césped de San Mamés cuando las jugadoras de Barça y Lyon formaban para el acto protocolario de la foto y el himno. Ambos activistas sujetaron la bandera que mostraba ese lema enmarcado en el contexto de la guerra entre Israel y Palestina. La UEFA asegura que no autorizó dicha acción y los dos activistas fueron identificados y expulsados del estadio.

"Niños invisibles"

Pero esta no es ni mucho menos la imagen más llamativa que une al fútbol con este conflicto. Una de las escenas más impactantes del fin de semana tuvo lugar en la liga de futbol de Chile -donde el Palestino se enfrentó a Unión Española- con una protesta previa de parte de sus jugadores por la muerte de niños en la franja de Gaza. Los jugadores del club de fútbol Palestino de Chile, saltaron al campo para enfrentarse a Unión Española simulando ir con niños agarrados de la mano, en rechazo a todos los menores que han muerto en Gaza.

En la cancha del Estadio Municipal de La Cisterna, los futbolistas de Palestino dejaron caer sus chaquetas en señal de denuncia por las muertes invisibles de los niños en Gaza. "Es nuestro deber hacer que todo el mundo los vea", expresó el club a través de una publicación en su cuenta en la red social X.

La acción ha causado un gran revuelo en redes donde el impactante vídeo no tardaría en volverse viral.

Palestino no pudo, sin embargo, completar su homenaje con una victoria, pues cayeron en su campo por un gol obra del argentino Emiliano Vecchio. El resultado deja a Palestino y Unión Española empatados con 21 puntos en la sexta y séptima posición del campeonato.

Segunda selección palestina

El Club Deportivo Palestino es un equipo de fútbol que nació en la localidad chilena de Osorno, fruto de unas olimpiadas de colonias y fundado por inmigrantes palestinos, el 20 de agosto de 1920. Este atípico equipo se caracteriza por su estrecha relación con el Estado de Palestina, que a pesar de su distancia geográfica, la institución ha procurado mantener y estrechar los vínculos ya que para ellos, es su "segunda selección".

Antes de jugar en la primera división chilena y ganar dos Torneos Nacionales y dos Copas Chile, el Club Deportivo Palestino permaneció 32 años en el amateurismo, postulando al fútbol profesional en 1952 cuando la Asociación Central de Fútbol concedió al club la petición y lo posicionó en la Segunda División, participando así en el primer campeonato profesional de la categoría.

Desde entonces y hasta el momento, el equipo ha estado totalmente ligado con el pueblo árabe. Por este motivo, los partidos del equipo 'tricolor' no solamente son seguidos en Chile, sino también en Palestina. Palestino ha obtenido 2 títulos de Primera División. Además, en su palmarés cuenta con 2 títulos de Segunda División y 3 campeonatos de Copa Chile.

Unión Española y Audax Italiano son sus rivales tradicionales. Con ellos, disputa el denominado «Clásico de Colonias», enfrentamiento que representa a las colonias extranjeras más numerosas e importantes en el país.