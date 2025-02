La ironía de Carlo Ancelotti contra las críticas del Atlético a Real Madrid Televisión

Carlo Ancelotti ha dado sus impresiones sobre el caliente derbi que se juega este sábado. El Real Madrid defiende el liderato, el Atlético busca quitárselo.

Es un partido especial, el rival muy fuerte, que está muy bien, va a ser un partido competido, igualado, como siempre, nada nuevo en la previa de este partido. El rival tiene mucha calidad para competir como nosotros. "

Tebas: "Es un tema que antes de un partido tan importante no me gustaría tocar, pero puede estar tranquilo: nadie ha perdido la cabeza. Hemos pedido una explicación de lo que ha pasado para intentar cambiar un sistema del que nadie está contento. Nadie está contento porque piensan que favorece al Real Madrid, pero cuando el Real Madrid quiere cambiarlo, todos protestan".

Alineación: "Teníamos dudas en el once, que se han resuelto, como Lucas Vázquez y Camavinga. Queremos que haya calidad y compromiso, que es lo que te lleva al éxito al final. En esta temporada hemos tenido más calidad que compromiso y hay que intentar igualarla".

Defender: "Yo creo que el aspecto defensivo te da solidez cuando los delanteros no aciertan. En ataque lo hemos hecho bien, los de enfrente han marcado 60 goles. La solidez defensiva no es sólo de los defensas, es de todos. Estamos en emergencia y el equipo necesita su ayuda defensiva. Soy capaz de convencer a los atacantes de que defiendan, pero no es un problema de los cuatro. Hay que saber cuándo presionar, cuando bajar el bloque. Hay que tener una idea única y hay que arreglarlo".

Contra los grandes: "Necesitamos tres puntos porque son muy importantes en LaLiga. Contra los fuertes no hemos sacado nuestra mejor versión, pero es un partido para sumar tres puntos".

Audios de la jugada de Mbappé: "No los hemos recibido y no sé por qué no nos los quieren dar. Habrá que preguntar a ellos. Algunas veces han sacado los audios, otras veces no. Es una jugada que queremos ver cómo la manejaron. No hay nada perverso en nuestra petición".

Un centrocampista más: "A veces ha faltado un poco de equilibrio al equipo y alguno piensa que quitar a un delantero puede resolver el problema. No es así. El problema defensivo es colectivo, de los delanteros, medios y defensas. Estamos en emergencia total en la defensa, con las bajas. Y aún así hemos conseguido sacar resultados de momento. Es una emergencia de corta duración, pero no hay que olvidar que nos han faltado defensas muy importantes. Pero lo hemos arreglado sacando jóvenes de la cantera que han aportado, cambiando de posición de jugadores. No ha sido una situación normal y ojalá pueda volver a la normalidad pronto.

Mbappé: "Ha llegado bien, humilde, nunca ha pedido dónde jugar, tirar una falta, un penalti. Ha necesitado tiempo para adaptarse, pero los datos están ahí. Lo está haciendo muy bien como todo el mundo espera".

Fede Valverde: "Siempre te preocupa que se lesionen jugadores. Valverde es indispensable por las bajas que tenemos porque puede jugar en varias posiciones para dar descanso a otros".

Las críticas del Atlético a la Real Madrid Televisión: "Después del partido, recuperamos, apenas hemos podido hablar del trabajo táctico, vemos vídeos, propongo la estrategia y la tele la vemos esta noche para relajarnos"

Ceballos: "Ha manejado muy bien los tiempos de juego, ha tenido más protagonismo por su buena condición física".

Rodrygo: "Es un jugador de gran calidad, que tiene un papel importante y lo va a tener. No creo que para buscar equilibrios tenga que quitar delanteros. Si quito a todos y pongo más centrocampistas, tengo equilibrio, pero no marco 60 goles"

Redes sociales: "Soy de bolígrafo, más que de redes sociales. A veces las redes sociales sacan argumentos con poco sentido y son anónimas. Si me critican, quieero velr la cara"