Isco no levanta cabeza: del fiasco de Berlín al hachazo de Monchi

No corren buenos tiempos para Isco Alarcón. El malagueño no levanta cabeza desde que abandonara el Real Madrid el pasado verano y sellara su abrupta salida del Sevilla en diciembre tras un enfrentamiento con Monchi. Ahora, cuando el futuro del malagueño parecía claro de nuevo todo se torció en medio de acusaciones sobre los motivos reales de su ruptura.

Todo hacía indicar que el ex internacional español, que venía de rescindir su contrato con el Sevilla FC, fichaba como agente libre por el Unión Berlín, mítico conjunto de la capital alemana y se convertía en la nueva atracción de la Bundesliga. Atrás quedaba su tropiezo en la capital andaluza. Pero horas después, saltaba la bomba y las negociaciones se daban por rotas. Poco después vendría la guerra entre las partes sobre los que realmente ocurrió en Berlín.

Isco Alarcón NO jugará en el Unión Berlín. Existió acuerdo y ya lo estaban esperando en Alemania, pero hoy se quisieron cambiar los términos del trato y el club capitalino rompió la operación. pic.twitter.com/Gs8XwteSlE — Roberto Cristian Aramayo Flores (@Roberto39376505) February 1, 2023

“En el desarrollo de las conversaciones tuvimos que constatar que nuestros interlocutores no seguían dispuestos a moverse en el marco que habíamos acordado”, afirmaba la agencia Gestifute, empresa que representa al jugador malagueño.

Una afirmación a la que el secretario técnico del Union, Oliver Ruhnert no tardaría en responder asegurando que aunque el club hubiera querido tener a Isco, no podía pasar de ciertos límites que se rebasaron en las últimas conversaciones. “Nos hubiera gustado tener a Isco Alarcón. Pero tenemos nuestros límites y estos se traspasaron pese al acuerdo previo. Por eso el fichaje no se realiza”, dijo Ruhnert. De nuevo, una cuestión económica -como ya ocurrió el pasado verano- daba al traste con la nueva aventura futbolística del ex madridista.

Varios medios alemanes apuntaban a una teoría aún más preocupante: la negociación se ha roto tras la revisión médica. Isco fue sometido a un chequeo ortopédico y un exámen cardiológico antes de rubricar, como era su intención, su contrato en Alemania hasta junio de 2024. El malagueño no ha querido entrar en la polémica ni dar explicaciones y trato de zanjar el asunto con un simple “son cosas que pasan en el fútbol”.

“Me equivoqué con Isco”

Pero el varapalo sufrido en Berlín no sería el único palo para el malagueño. El director deportivo del Sevilla ha entonado el mea culpa para admitir que el fichaje de Isco fue un gran error. “A veces me he equivocado más de lo que ha parecido, pero los resultados tapaban mis errores. Este verano me he equivocado mucho, pero además los resultados no han acompañado”, empezaba admitiendo Monchi. “Es honrado reconocer que me he equivocado con Dolberg y con Isco a dejarlos en la plantilla y persistir en mi error”, añadía.

“Fue un tema deportivo. El cuerpo técnico pensaba que su rendimiento era mejorable, él no estaba conforme. Le deseo la mayor suerte para encontrar un nuevo equipo después de que no se cerrara lo del Unión Berlín. Es agente libre”, sentenció Monchi.

El caso es que Isco se encuentra de nuevo en la casilla de Salida. Vuelve a estar como el pasado verano, sin equipo, y tendrá que recurrir a mercados que cierren en otras fechas. Se habló de la opción del Málaga, en Segunda, pero la situación del club de su tierra tampoco es la mejor y su encaje en el límite salarial es imposible. Turquía, Estados Unidos o alguna liga exótica son ahora sus mercados.