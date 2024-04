Joana Sanz ya no lo oculta: pillada con Dani Alves y una contundente declaración

Dani Alves salió de la cárcel tras pagar una fianza de un millón de euros y entregar sus dos pasaportes. Y partir de ese mismo instante, Joana Sanz se convirtió en el objetivo más deseado de la prensa. Saber si seguiría al lado de su marido, si le esperaría en su mansión de Esplugues o si pondría tierra de por medio fueron los asuntos más debatidos en los primeros días.

En un principio, salió a la luz que la modelo canaria había huido del domicilio que compartía con Alves poco antes de que el brasileño abandonara su celda en Brians 2. Un movimiento que llevó a muchos a pensar que Joana Sanz había retirado el apoyo y confianza que durante todos estos meses ha depositado en su marido. Según adelantaron en el programa en 'Así es la vida', Joana no tiene intención alguna de compartir techo con él y en cuanto pusiera un pie en esa casa, ella saldría por la puerta. Y así fue.

Y no solo eso, sino que se llegó a asegurar que la situación entre ambos era tremendamente tensa y que incluso el futbolista -por consejo de su abogada-habría instalado una cámara para vigilar un posible acercamiento de la canaria a la vivienda.

Pero nada más lejos de la realidad. Días después se conocía que Joana Sanz tuvo que marcharse por motivos de trabajo, y ya de vuelta en casa quiso dejar claro a todo el mundo que sigue estando al lado de Alves. La modelo compartió la que se presenta como la primera foto de su reencuentro, una imagen en la que sus manos aparecen entrelazadas.

Fue una primera pista de lo que estaba por venir y que Joana Sanz y Dani Alves ya no se esconden. La revista 'Diez Minutos' ha publicado las primeras fotografías de Dani Alves y Joana Sanz juntos tras la salida del exfutbolista de prisión. Los paparazzi siguieron al brasileño el pasado viernes después de que acudiera a firmar a la Audiencia Provincial de Barcelona y pudieron captarle junto a su chica agarrads de la mano por las calles de Barcelona. Tal y como se puede comprobar, Alves lleva la misma ropa con la que se le pudo ver a la entrada y a la salida de los juzgados.

Portada de Diez Minutos Twitter

Pero aún hay más y la modelo ha roto sus silencio en Instagram con una contundente declaración de intenciones. “Quería agradecer a las personas que me han abrazado por la calle, que se me han acercado para darme palabras de cariño. Hay personas muy bonitas, que me quedo con eso, que es lo que me sigue manteniendo aquí en redes sociales, si no yo me sacaba todo. Porque, ¿para qué? Yo no soy masoquista como para estar recibiendo odio y, bueno, en fin... Estoy feliz, contenta, emocionada, trabajando y trabajando, y en paz mental”, fueron sus palabras a traves de sus stories.

Parece confirmarse que -tras paralizar su divorcio- la canaria se mantendrá junto a su marido contra viento y marea.