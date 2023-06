Messi deja el PSG: Barcelona, Inter de Miami o Arabia Saudi, ¿Cuál será su próximo equipo?

Leo Messi finalizará su vínculo con el PSG a finales de este mes y todo parece indicar que abandonará París rumbo a Arabia Saudí. Tras meses de silencio, su entrenador, Christophe Galtier, ha confirmado en rueda de prensa lo que era un secreto a voces: la marcha del futbolista del Parque de los Príncipes.

«Tuve el enorme privilegio de entrenar al mejor futbolista de la historia. Mañana es su último partido en el Parque de los Príncipes y espero que sea bien recibido por todos los aficionados», confirmó Galtier en la rueda de prensa previa al duelo que este sábado enfrenta al PSG contra el Clermont.

Tras la confirmación ya solo quedan las quinielas sobre su futuro con una vuelta al FC Barcelona que cada día parece menos probable.

Un ofertón irrechazable

Según los informes a los que han tenido acceso varios medios ingleses, el equipo de Lionel Messi habría aceptado una oferta de mil millones para unirse al Al-Hilal de Arabia Saudita.

El jugador de 35 años está listo para poner fin su período de dos temporadas en el Paris Saint-Germain el sábado. La despedida de Messi en el Parque de los Príncipes se produce después de que el PSG lo suspendiera brevemente por realizar un viaje no autorizado a Arabia Saudita. Según Foot Mercato, el Al-Hilal superó todos los obstáculos para firmar un acuerdo que le permitiría ganar 1.200 millones de euros en dos años. Es decir, 500 millones por temporada.

Sin embargo, aunque todo parece hecho, también hay quienes siguen insistiendo en una temporada en Barcelona vía Estados Unidos.

Miami y Barça, unidos por el argentino

Leo Messi mantiene en vilo a los blaugranas. No se habla de otra cosa y su reciente escapada a finales de abril a Barcelona avivó unos rumores, que el club se encarga de mantener. Aunque el argentino no se reunió con el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, desde la directiva se apresuraron a filtrar que mantienen contactos con el entorno del futbolista y ya tienen su propuesta encima de la mesa. Sin embargo, la operación no es tan sencilla como tratan de vender desde el club catalán y las señales que marcan el camino contrario también son elocuentes. Los cantos de sirena de los 500 millones de Arabia o la posibilidad de vivir en Miami son tentaciones que el argentino tiene muy en cuenta pero además hay cuestiones de vestuario que Leo siempre ha tenido muy claras. Y las salida de Sergio Busquets y Jordi Alba refuerzan este otro camino. De hecho, medios catalanes han venido informando en los últimos meses de que ambos veteranos estaban pendientes de la decisión del delantero del PSG para decidirse entre su permanencia o su marcha del club blaugrana. Ahora, los dos están fuera y sin ellos, el regreso de Messi se complica.

A esto habría que sumar que desde el entorno de Messi han reiterado por activa y por pasiva en las últimas horas que el argentino no tiene ninguna oferta formal del FC Barcelona. Pero entre tanto ruido desde la Ciudad Condal se agarran a la última esperanza. El Barça, que sigue a la espera de la aprobación del Plan de Viabilidad de LaLiga para saber si podrá fichar o no la próxima temporada, tendría un opción que llegaría "vía Miami". L'Equipe asegura que se "estaría tejiendo una estrategia con el Inter de Miami para hacer posible el regreso del argentino a Barcelona". Según argumentan en el citado medio, el Barcelona y el equipo de la MLS de Estados Unidos quieren cerrar un acuerdo según el cual Messi ficharía por la franquicia norteamericana y jugaría de 6 a 18 meses a préstamo en el club blaugrana.

De esta manera, a Leo le permitiría seguir jugando al más alto nivel en Europa hasta que dispute la Copa América 2024 con la Selección Argentina y luego cerraría su galáctica carrera en los Estados Unidos. Aunque las negociaciones aún están en su primera fase, el diario Sport adelanta que el equipo de David Beckham ya ha presentado una propuesta al campeón del mundo: Cuatro temporadas a razón de 50 millones por año. El club estadounidense hace mucho tiempo que está interesado en Messi y allí podría reencontrarse con Sergio Busquets, objeto de deseo también de los dirigentes del club de Florida. Aunque el encuentro de ambos compañeros en tierras árabes parece aún más probable.