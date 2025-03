Juanma Castaño estalla contra el arbitraje a la Real Sociedad: "Si fueran Madrid o Barça..."

El Manchester United se impuso este jueves a la Real Sociedad (4-1) en un duelo europeo marcado por la polémica arbitral y donde Bruno Fernandes marcó tres goles.

La indignación es palpable en la expedición de la Real Sociedad tras la eliminación en los octavos de final de la Europa League a manos del Manchester United en Old Trafford en un partido que estuvo marcado por las escandalosas decisiones del colegiado. El francés pitó cuatro penaltis, tres de ellos para los ingleses, aunque uno acabó siendo rectificado desde el VAR, además de una expulsión para el conjunto donostiarra que todavía no logran entender.

Una nefasta actuación arbitral aque provocó el enfado monumental de Juanma Castaño. director de El Partidazo de Cope.

"Yo creo que va a pasar a la historia de la Real Sociedad y que va a ser de infausto recuerdo", comenzó afirmando sobre el trabajo del árbitro francés.

"¡Que poca vergüenza...!"

De los tres penaltis señalados, "uno fue muy dudoso, el primero; el segundo, directamente no es; y el tercero, lo pita y sucede algo absolutamente histórico, que es que el jugador del Manchester United sobre el que, en teoría se habría cometido el penalti, Patrick Dorgu, le dice al árbitro que no es penalti. Y el árbitro despita el penalti con la poca vergüenza de haber echado antes a los jugadores de la Real que estaban protestando la acción y que estaban esperando a que el VAR le dijera que no era penalti. Y ha tenido que ser el jugador del Manchester el que le dijera que no era penalti", relató Juanma Castaño absolutamente indignado con el trato que Bastien dio a los futbolistas de Imanol Alguacil.

"Si fuera el Madrid o el Barça..."

Por ese motivo, además de los errores, a Castaño le molestó enormemente "la actitud que ha tenido durante el partido con los jugadores de la Real. Ha sido lamentable. Una falta de respeto permanente desde el primer minuto".

Juanma concluyó su reflexión criticando que hemos estado "uno de los arbitrajes más nefastos que hemos visto en los últimos años en competiciones europeas" y planteó que si este arbitraje lo sufre uno de los equipos grandes de Europa, "y lo digo con todo el respeto para la Real Sociedad, pero si esto le pasa al Real Madrid o al Barça, el escándalo del que se está hablando durante días es tremendo, de verdad".