LaLiga
La lista de amonestados por la tangana final en el Clásico: hay hasta una roja
El partido entre el Real Madrid y el Barcelona acabó en bronca
El Clásico que jugaron el Real Madrid y el Barcelona en el Santiago Bernabéu tuvo más tensión que fútbol. Se impuso el equipo de Xabi Alonso (2-1), con los goles de Mbappé y Bellingham, mientras que por el Barça marcó Fermín; y ahora aventaja a su gran rival en cinco puntos en la clasificación.
Durante el encuentro, vieron tarjeta amarilla Valverde, Huijsen y Fermín. Pedri vio dos tarjetas, y terminó expulsado en la última acción del partido. Pero el pitido final no supuso el final de la batalla, todo lo contrario.
Carvajal le recriminó a Lamine Yamal las palabras que había dicho en la previa, y se montó una tangana de órdago. En el acta se reflejó que los damnificados fueron los siguientes:
Con amarilla
- Militao: una vez finalizado el partido y encontrándose aún en el terreno de juego, por encararse con un adversario sin llegar al insulto o la amenaza.
- Rodrygo: una vez finalizado el partido y encontrándose aún en el terreno de juego, por encararse con un adversario sin llegar al insulto o la amenaza.
- Vinicius: Por encararse con un adversario, sin llegar al insulto o la amenaza, desde el banquillo.
- Balde: Por encararse con un adversario, sin llegar al insulto o la amenaza, desde el banquillo.
- Ferran Torres: una vez finalizado el partido y encontrándose aún en el terreno de juego, por encararse con un adversario sin llegar al insulto o la amenaza.
Con roja
- Lunin: Por salir de su banquillo hacia el banquillo rival, en actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por sus propios compañeros.
