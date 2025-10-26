Acceso

Deportes Fútbol

LaLiga

La lista de amonestados por la tangana final en el Clásico: hay hasta una roja

El partido entre el Real Madrid y el Barcelona acabó en bronca

The players from Real Madrid and FC Barcelona clash at the end of the match and are separated by the police during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid C.F. and FC Barcelona at Santiago Bernabeu stadium on October 26, 2025, in Madrid, Spain. AFP7 26/10/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Un momento de la bronca al final del partidoAFP7 vía Europa PressEuropa Press
Francisco Martínez
Madrid Creada:
Última actualización:

El Clásico que jugaron el Real Madrid y el Barcelona en el Santiago Bernabéu tuvo más tensión que fútbol. Se impuso el equipo de Xabi Alonso (2-1), con los goles de Mbappé y Bellingham, mientras que por el Barça marcó Fermín; y ahora aventaja a su gran rival en cinco puntos en la clasificación.

Durante el encuentro, vieron tarjeta amarilla Valverde, Huijsen y Fermín. Pedri vio dos tarjetas, y terminó expulsado en la última acción del partido. Pero el pitido final no supuso el final de la batalla, todo lo contrario.

Carvajal le recriminó a Lamine Yamal las palabras que había dicho en la previa, y se montó una tangana de órdago. En el acta se reflejó que los damnificados fueron los siguientes:

Con amarilla

  • Militao: una vez finalizado el partido y encontrándose aún en el terreno de juego, por encararse con un adversario sin llegar al insulto o la amenaza.
  • Rodrygo: una vez finalizado el partido y encontrándose aún en el terreno de juego, por encararse con un adversario sin llegar al insulto o la amenaza.
  • Vinicius: Por encararse con un adversario, sin llegar al insulto o la amenaza, desde el banquillo.
  • Balde: Por encararse con un adversario, sin llegar al insulto o la amenaza, desde el banquillo.
  • Ferran Torres: una vez finalizado el partido y encontrándose aún en el terreno de juego, por encararse con un adversario sin llegar al insulto o la amenaza.

Con roja

  • Lunin: Por salir de su banquillo hacia el banquillo rival, en actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por sus propios compañeros.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas