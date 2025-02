Liverpool, Bayern, PSG... los tiranos que gobiernan en Europa

Está claro que el fútbol español vive su temporada más emocionante de la historia reciente. Tres equipos separados por apenas un punto y cambios continuos al frente de la tabla, con equipos que son líderes durante las pocas horas que tarda en jugar el siguiente. Pero, si ampliamos el foco y nos fijamos en Europa, se puede ver que la situación en nuestro país es prácticamente una excepción. El continente está lleno de tiranos en lo futbolístico.

Comenzando por la Premier League. Allí, tras el desplome del Manchester City en noviembre -del que no se ha recuperado-, el Liverpool gobierna con mano de hierro. Es líder sin nadie que le tosa. Este fin de semana volvió a ganar al equipo de Guardiola en el Ettihad y ya le lleva la friolera de 19 puntos. Su más inmediato perseguidor, el Arsenal, está a once unidades. A estas alturas, lo único que les impediría alzar el título es que lo dejen escapar ellos mismos.

Desde la llegada de Arne Slot, que se encontró una situación bastante compleja con la marcha de Klopp, los ‘Reds’ van como un tiro. Han pasado a octavos de Champions como líderes de toda la Fase Liga, y en la Premier solo han perdido un partido. Difícil imaginar algo parecido cuando empezó la temporada, allá por mitad de agosto.

No es el único lugar donde hay un equipo dueño y señor de su campeonato. En Alemania, el Bayern parece haber vuelto por sus fueros y también se ha destacado en lo más alto de la tabla. Le lleva ocho puntos de renta al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, pero el equipo bávaro de momento no flaquea. Parece que Harry Kane por fin va a poder levantar un título, que es para lo que llegó a Munich. Quedan once jornadas, pero se antoja complicado que la Bundesliga se les vaya.

Y si se mira a Francia, allí el PSG -rey absoluto como Luis XIV- camina también con paso firme hacia otro título de la Ligue 1. Todavía no ha perdido un solo partido y lleva 13 puntos sobre el Olympique de Marsella. Como siempre, la asignatura pendiente del cuadro parisino es la Champions, porque en su país no hay quien le tosa. Ha ganado ocho de las últimas diez ediciones de la liga. Absolutamente intratables. Incluso el Ajax, que empezó rematadamente mal, ha enderezado el rumbo y ahora es líder de la Eredivisie con cinco puntos sobre el PSV. Y justo al lado, en Bélgica, el Genk saca nueve puntos al Brujas.

El único país que supone una excepción -junto al nuestro- es Italia. En la Serie A hay toda una pelea palmo a palmo por ponerse arriba. La inesperada derrota del Nápoles contra el Como de Cesc Fàbregas le ha hecho perder la cabeza de la tabla. Lo ha aprovechado el Inter, que ganó al Genoa en casa y ahora comanda la clasificación. Detrás, al acecho, se encuentra la Atalanta. Como ocurre aquí, los tres equipos están en el margen de un partido.

También Portugal vive un duelo a dos entre el Sporting y el Benfica, empatados a puntos y con la ciudad de Lisboa dividida y emocionada a partes iguales, aprovechando que este no es el año de un Oporto que, aunque aún no está muerto, tiene muy difícil levantar la Liga lusa.

Se podría decir que el Sur de Europa es la excepción dentro de un panorama del fútbol continental en el que los principales torneos tienen a verdaderos tiranos al frente. Con tres meses de temporada todavía por delante, muchas de las mejores ligas están ya vistas para sentencia.