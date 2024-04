La locura de Tomás Roncero celebrando el penalti de Rüdiger en el Manchester City - Real Madrid

El Real Madrid venció al Manchester City este miércoles en la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones celebrada en el Etihad Stadium, destronando al vigente campeón para afianzar su candidatura a la decimoquinta corona gracias a un Lunin decisivo en la tanda de penaltis que decidió una sufrida eliminatoria.

Tras el 3-3 de la ida en el Santiago Bernabéu, los de Carlo Ancelotti se tomaron la revancha de la eliminación la temporada pasada a manos de los de Pep Guardiola, y cortaron la racha invicta de los ingleses en casa, desde 2018, en la Champions. En los 45 minutos iniciales, el Madrid golpeó primero con Rodrygo y se defendió bien de un City que, de menos a más, rondó el gol.

El vigente campeón pudo hacerlo mejor, como demostraron en ese cambio de tercio y en la reanudación, con un asedio total sobre un Lunin decisivo ya antes de ganarse el titular con creces, hasta que lograron el 1-1 de Kevin de Bryune. Tras el tiempo extra donde el desgaste se dejó notar, los penaltis encumbraron al meta ucraniano de 25 años, líder de un nuevo episodio épico del Madrid en Europa.

"Yo, como entrenador, sólo puedo pedir esto a mis jugadores. Claro que le doy mérito al Madrid, ha sido capaz de aguantar y resistir. Nos hemos enfrentado a muchos equipos cerrados y siempre encontrábamos la manera de encontrar un hueco, hoy nos ha faltado", decía Guardiola

"La suerte no existe y estoy de acuerdo. No hemos conseguido hacer gol. Hemos hecho todo. Qué manera más cojonuda de perder. Hoy duele, pero mañana nos tenemos que levantar y seguir. No podemos ganar siempre".

Estaba desolado, no como el madridismo. La celebración de Tomás Roncero, periodista del As y de El Chiringuito, representa a todo el Real Madrid.