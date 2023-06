La marcha atrás de varias de las 15 "rebeldes" de Vilda provoca un nuevo incendio: Estas tres se mantienen firmes

Cuando las aguas parecían tranquilas en el la selección femenina de fútbol tras el escandalo generado por el plante de las 15 rebeldes contra el seleccionador Jorge Vilda, la marcha atrás de varias de ellas ha vuelto a generar una gran polémica y a poner una nueva patata caliente en manos del técnico. A cinco días para que el seleccionador Jorge Vilda anuncie la lista para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, las llamadas 15 rebeldes han vuelto a colocarse en el ojo del huracán. Ahora parece que ya no son tantas ni tan rebeldes y algunas ha reculado con la puesta en marcha de una operación retorno para la cita mundialista que La Roja inicia desde el próximo 20 de julio.

Según adelantó la cadena Ser, la gran mayoría de las 15 jugadoras que mandaron un correo electrónico a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) pidiendo no ser convocadas hasta que cambiasen las cosas ya han mandado un nuevo mail a la RFEF diciendo que están disponibles de nuevo y que son convocables si el seleccionador Jorge Vilda así lo desea. Unos correos en los que, según fuentes internas no se recoge ningún tipo de disculpas. 'Las 15' ya habían mostrado su intención de recular volver a la Selección para poder disputar el Mundial de Australia y Nueva Zelanda este verano. En esas circunstancias, la RFEF -según publicó la SER- exigía un mail a esas jugadoras. "Ellas mandaron uno diciendo que no podían ir, ahora tienen que hacer lo mismo para volver. Una vez manden el mail, ya se verá", esgrimían fuentes de la Federación a esta emisora.

Y dicho y hecho. Ha habido conversaciones tanto telefónicas como por escrito en las últimas semanas y una clara voluntad de entendimiento. Son varios los correos electrónicos los que han ido llegando a la Real Federación Española de Fútbol de estas jugadoras diciendo que están disponibles de nuevo.

Adujeron motivos físicos y psicológicos

Cabe recordar que el conflicto lleva enquistado en el tiempo desde el pasado 22 de septiembre cuando las 15 rebeldes: la mayoría jugadoras del Barcelona como Mariona Caldentey, Patri Guijarro, Sandra Paños o Aitana Bonmatí, históricas del equipo como Lola Gallardo y Mapi León o talentos jóvenes como Ona Batlle y Laia Aleixandri, entre otras, comunicaron a la Federación su renuncia a la selección por la negativa de esta a destituir de su cargo a Vilda. Alegaron para ello motivos físicos y psicológicos. Y aunque no dieron explicaciones publicas, varias llegaron a aducir en privado -según publicó Mundo Deportivo- que los motivos principales estaban relacionados con un exceso de control por parte del seleccionador, a veces enfermizo y que incluso llegaron a catalogar de “dictatorial”.

La RFEF no se arrugó y apoyo de forma férrea a su seleccionador. Desde entonces, el actual técnico de la Roja no ha convocado a ninguna de las 15 afectadas, entre las cuales hay varias jugadoras del FC Barcelona: Patri Guijarro, Mapi León, Sandra Paños, Lola Gallardo, Moraza, Aitana Bonmatí, Leila Ouahabi, Lucía García, Ona Batlle, Laia Alexandri, Claudia Pina, Andrea Pereira, Mariona Caldentey, Nerea Eizaguirre y Amaiur Sarriegi.

"Marcha atrás en toda regla"

Ahora muchas, con un Mundial a la vista, reculan son la esperanza de formar parte de una lista que estaría encabezada por Alexia Putellas, que aunque no firmó el correo del plante no dudó en apoyar a sus compañeras. Sin embargo, hay jugadoras que han decidido mantenerse firmes en su postura y no enviar un correo a la RFEF. Los nombres más potentes que no han enviado el email, según adelanta la cadena Cope son Mapi León, Patricia Guijarro y Claudia Pina. Por contra, ha salido a la luz que Aitana Bonnatí, mejor jugadora de la Champions League ganada por el Barcelona y futurible Balón de Oro, ha sido una de la que ha dado marcha atrás y ha pedido a la Federación volver al equipo.

Ahora, la patata caliente vuelve a estar en manos del seleccionador y habrá que esperar al 12 de junio para saber si Vilda readmite a esas jugadoras que renunciaron voluntariamente a defender la camiseta del combinado nacional.

Pero la polémica ya está servida. La marcha atrás de estas futbolistas se ha convertido en uno de los temas más debatidos en redes sociales donde muchos usuarios critican con dureza a las jugadoras y le afean que ahora sí estén interesadas en defender los colores de España. "Espero de verdad, Jorge Vilda, que no cedas al chantaje", "Mal haría Vilda si las llevase al Mundial. No es bueno arriesgar con estas cosas de la salud mental. Que descansen un poco más hasta septiembre y ya, si están bien del todo, que vuelvan. Ojo con las recaídas..." o "Recogida de cable en su máxima expresión. Ya están psicológicamente curadas y Jorge Vilda es un maestro de la estrategia" son algunos de los comentarios que inundan Twitter.

El Mundial empezará el próximo 20 de julio en Australia y Nueva Zelanda y España debutará el 21 ante Costa Rica. Zambia y Japón serán sus otros dos rivales en el que es el tercer Mundial que disputa España en su historia. La lista definitiva de 23 jugadoras se conocerá el 20 de junio.