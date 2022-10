La guerra en “La Roja” continúa. El divorcio entre las internacionales españolas “rebeldes” y el seleccionador Jorge Vilda es total. Hasta 15 futbolistas declinaron ser convocadas con España alegando que la situación actual en la selección está afectando a su “estado emocional y de salud”. En un mail enviado de forma simultánea a la Federación, las futbolistas aseguraron no sentirse “en condiciones de ser seleccionables” y solicitaban “no ser convocada hasta que esta situación no sea revertida”.

Querían a su entrenador, Jorge Vilda, fuera del equipo. Si en agosto las capitanas del Barça, Patri Guijarro, Irene Paredes y Alexia Putellas, ya pidieron su cabeza al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales y se reunieron con Vilda para pedirle cara a cara que dimitiera de su puesto, en esta ocasión daban un paso más en su guerra. “Le echamos por nuestros ovarios” llegaron a afirmar alguno de los pesos pesados de vestuario.

Pero su rebeldía no amilanó a la RFEF que respetó su decisión de renunciar y Jorge Vilda no las incluyó en la posterior lista. La nueva selección femenina parece que funciona y lo demostró ganando al mejor equipo del mundo en el fútbol femenino de selecciones, Estados Unidos por 2-0. Este hecho y el silencio que pocos entienden de las “amotinadas” no han jugado a su favor por lo que ha intentado -según denuncia la AFE- presionar a las nuevas para que apoyen su guerra.

Una reunión más que tensa

La Asociación de Futbolistas Españoles, denuncia en comunicado, haber tenido conocimiento de primera mano de las presuntas presiones a las que fueron sometidas las futbolistas (de la última convocatoria) de la Selección Española absoluta de fútbol femenino el pasado miércoles por parte del sindicato FUTPRO. “Unas presiones -afirman- encaminadas a que fingieran una situación de afectación emocional para obtener un informe médico que les permitiera no ser convocadas para integrar el combinado nacional”.

Las jugadoras que renunciaron a la selección nacional mientras Jorge Vilda continúe como seleccionador tuvieron este miércoles una tensa reunión con el grueso de las futbolistas más jóvenes que les sustituyeron en la última convocatoria, tal y como adelanta el diario Marca. En ella, incluso exigieron a las nuevas seleccionadas que emitiesen un comunicado de apoyo. Las jóvenes jugadoras se vieron presionadas en la reunión organizada por FUTPRO y por las tres futbolistas que representaron a las díscolas: Laia Alexandri, Ona Batlle y Nerea Izaguirre. La reunión se llevó a cabo de forma telemática y varias futbolistas la conservan de forma íntegra, subraya la citada información.

Según los datos a los que ha tenido acceso Marca y que AFE asegura haber podido demostrar, “las jóvenes jugadoras se vieron presionadas en la reunión organizada por FUTPRO’ para que renunciaran a ir convocadas con la Selección Española en beneficio de las 15 jugadoras que renunciaron hace semanas por afectarles esta situación “de manera importante en su estado emocional y en su salud”.

Fingir una enfermedad

En el Comunicado de la AFE se subraya que “el papel de FUTPRO fue contundente, tratando de que las “novatas” siguieran el mismo camino de rebeldía para dejar vía libre al regreso de las quince”, y que la presidenta de dicho sindicato se dirigió a las futbolistas en los siguientes términos: “Lo que tenéis que hacer es ir a ver al psicólogo de vuestro club y luego hacer el paripé”.

Ante la gravedad de los hechos, la Asociación de Futbolistas Españoles denuncia que se trata de un hecho “intolerable” por que la AFE lleva tiempo ayudando a los y las futbolistas que sufren este tipo de dolencias. “Conocemos el desgarro que provocan en cualquier persona y la gravedad de las mismas como para que la presidenta de un sindicato trivialice con algo tan delicado” afirman.

“Esta situación, protagonizada, presuntamente, por una abogada en ejercicio es sumamente grave, puesto que podría considerarse que está induciendo a las futbolistas de la Selección Española a cometer una actuación ilegal. Hemos de recordar que la Ley (art. 47 de la Ley del Deporte) establece ‘la obligatoriedad de los/as deportistas federados a asistir a las convocatorias de las selecciones deportivas nacionales para la participación en competiciones de carácter internacional o para la preparación de las mismas”, continúa la denuncia.

Desde la AFE recuerdan que se trataría de un hecho “de una gravedad extrema, pues se estaría poniendo en juego la carrera deportiva de estas futbolistas, que podrían sufrir graves perjuicios, previstos en el artículo 65 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

“La AFE rechaza categóricamente estas presuntas conductas y respalda a todas las futbolistas de la Selección Española, con el fin de que no sean presionadas para aceptar una situación que las perjudica directamente, en beneficio de los intereses particulares de un sindicato. Intereses que se ha demostrado no coinciden con el sentir mayoritario de las futbolistas”, concluye el comunicado.

¿Se trata de un problema futbolístico o de inquina personal? A la guerra RFEF-jugadoras parece que aún quedan muchas batallas por librar.