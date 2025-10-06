Mbappé baja los humos al PSG

Este domingo, en la jornada siete de la Ligue One, el Lille recibió en el Estadio Pierre-Mauroy al Paris Saint-Germain, con una visita especial en las gradas. En las tribunas del campo del Lille estaba el jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé, quien estaba apoyando a Ethan, su hermano menor, que estuvo en el banquillo durante gran parte del encuentro.

El PSG logró anotar después de una hora de partido, Nuno Mendes consiguió el primero del encuentro el el minuto 66, con lo que podían haber asegurado la victoria. Al 81 Bruno Génésio, entrenador del Lille, hizo ingresar a Ethan Mbappé, que entró en lugar de Matías Fernández-Prado, solo cuatro minutos después, el hermano menor del 10 del Real Madrid marcó el tanto del empate, aunque las reacciones fueron muy diferentes.

Mientras Ethan no lo celebraba en exceso en la cancha, recordando que todavía pertenece al conjunto parisino, Kylian gritaba el gol de manera ostentosa en la tribuna del Pierre-Mauroy. Eso sí, no faltó un guiño de Etham a su hermano que realizó sobre el césped el icónico gesto marca del madridista.

Recordemos que Kylian Mbappé llegó al Paris Saint-Germain en la temporada 2017-2018, hasta que salió de la Ciudad Luz en la 2023-2024, cuando pudo irse al Real Madrid.

Luis Enrique afrontó el choque con las ausencias sabidas de Ousmane Dembele, Desire Doue, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, el brasileño Marquinhos, el portugués Joao Neves y el español Fabián Ruiz. Pero reforzado por la remontada en Barcelona en la Liga de Campeones. Más de medio equipo titular en la enfermería al que añadió el descanso que el técnico español dio a sus laterales. Achraf Hakimi y Nuno Mendes. Y además, Vitinha y el central ucraniano Illia Zabarnyi también se quedaron en el banquillo. Diez primeras espadas al margen de la cita de Lille que afrontó el compromiso estimulado por su buen hacer en la liga Europa, la victoria en Roma.

Achraf, Nuno y Vitinha salieron a la hora de partido para dar más profundidad al encuentro y una marcha más al enfrentamiento. Luis Enrique quitó a Barcola, que dispuso de otra en la segunda mitad, y también a Senny Mayulu y Ibrahim MBaye para dar entrada a sus laterales titulares y a Vitinha que alcanzó los cien partidos con la camiseta del París Saint Germain.

Su particular revancha

El partido se desniveló en el minuto 66, poco después de los cambios de Luis Enrique. En una falta lejana, fuera del área, que ejecutó de maravilla Nuno Mendes, con la izquierda. Por la escuadra. tiró de repertorio el luso, en un momento de forma encomiable. Pudo sentenciar el campeón en las botas de Kang In Lee primero y de Achraf después.

Pero nadie contaba con Ethan. Saltó al campo en el 85 y en su primer balón marcó. Recibió un pase de Hamza Igamane y tiró raso al borde del área para superar a Lucas Chevalier. Fue su particular revancha.