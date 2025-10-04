Este es el motivo por el que los tripulantes de la Flotilla tiraron sus móviles al mar antes de que llegase el Ejército israelí

El pasado miércoles finalizó la misión humanitaria de la Global Sumud Flotilla que pretendía llevar hasta la Franja de Gaza alimentos y medicación después de que ninguno de los barcos que formaban parte de la misión lograse traspasar el bloqueo naval impuesto por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre la Franja de Gaza.

De esta manera, el Ejército de Israel interceptó las tres primeras embarcaciones pasadas las 20:00 horas del miércoles: el 'Alma' [barco principal de la misión], el 'Sirius' [en el que viajaba Ada Colau] y el 'Adara', a los que le siguieron a lo largo de la madrugada del jueves la incautación del resto de las 44 embacaciones que conformaban la Flotilla.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando, momentos antes de ser interceptados por el Ejército de Israel, se pudo ver cómo la tripulación de la Flotilla lanzó sus teléfonos móviles al mar, lo que ha despertado la curiosidad por conocer el motivo.

Evitar su incautación y manipulación

El vídeo de los tripulantes lanzando sus dispositivos móviles al mar ha circulado por redes sociales, donde se ha hecho viral y muchos se han preguntado cuál es el motivo de que los tripulantes hayan llevado a cabo tal acción.

Sin embargo, es mucho más sencillo de lo que parece. Tal y como explicó el periodista de el diario 'El País', Carlos de Barrón, que viajaba a bordo del barco de la Flotilla 'Captain Nikos', el objetivo era que el Gobierno de Netanyahu no pudiera obtener "ninguna información" sobre todas las personas que estaban involucradas en la misión, tanto desde tierra como desde el mar, para evitar exponerlos a "posibles represalias".

"Hay un protocolo muy claro para evitar exponer a cualquier persona involucrada en la misión, tanto en tierra como en los barcos. Tiraremos los móviles y los ordenadores, incluido con el que estoy hablando", explicó de Barrón el pasado miércoles a 'Cadena SER', momentos antes del abordaje del Ejército israelí. Además, desveló que otro de los principales objetivos era "evitar revelar la identidad del capitán o coordinador" de la misión.

No obstante, el periodista explicó que, al igual que los dispositivos móviles, también arrojaron al mar todos los objetos con los que se pudiera ejercer violencia, como cuchillos o anzuelos, con el fin de resaltar el carácter pacífico de la misión humanitaria.