Última hora de los activistas de la Flotilla, en directo: repatriación, testimonios y últimas noticias

Los 21 españoles de la Global Sumud Flotilla llegados este domingo al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas han denunciado malos tratos por parte del Gobierno de Israel, asegurando que allí se han encontrado "con una situación de intentar humillarnos y vejarnos".

"Un compañero decía que sentía que si fuésemos palestinos habríamos estado asesinados y esa es la sensación que nos queda después de todo lo que ha vivido porque ha habido un proceso constante de deshumanización, de intentar culpabilizarnos de lo que había, actos de hostilidad durante todo el tiempo, privación de sueño también (...) Nos hemos encontrado con una situación de intentar humillarnos y vejarnos", han trasladado algunos de los activistas en declaraciones a medios, recogidas por Europa Press.