Así es la nueva señal de la DGT que te puede costar 200 euros y cuatro puntos del carnet

La Dirección General de Tráfico ha implementado una nueva señalización denominada S991f, diseñada para monitorear la distancia de seguridad entre vehículos en autopistas y autovías. Este cartel rectangular de color azul representa un sistema de control automatizado que busca fomentar una conducción más responsable y segura.

La señal incluye una representación gráfica con un coche, una bicicleta y un camión, acompañados por un símbolo que indica la separación mínima exigida. Su función principal es advertir a los conductores sobre la presencia de dispositivos electrónicos que verifican el cumplimiento de esta norma.

La normativa contempla una estrategia de control que va más allá de la simple señalización. La S991f puede ir acompañada de subcarteles que informan sobre la longitud del tramo vigilado o la distancia específica requerida, ofreciendo una guía clara para los conductores.

Los conductores que no respeten la distancia de seguridad se enfrentan a una multa de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos en el carnet de conducir. Esta medida se ampara en el artículo 54 del Reglamento General de Circulación, que obliga a mantener un espacio suficiente para detenerse ante un frenazo inesperado. La DGT subraya que el objetivo no es sancionar, sino prevenir accidentes por alcance, uno de los más comunes en vías rápidas.

El sistema tiene en cuenta factores como la velocidad, la adherencia del pavimento y la capacidad de frenado para determinar la distancia adecuada. Su implementación representa un avance en la seguridad vial, promoviendo una cultura de prevención y responsabilidad al volante.