¿Por qué Israel libera solo a 21 de los 49 españoles que viajaban en la Flotilla?: este es el motivo

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que el Gobierno de España ha alcanzado un acuerdo con Israel para que 21 de los 49 españoles que viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla -que actualmente se encuentran retenidos en Tel Aviv- puedan regresar este domingo a España.

"Hemos llegado a un acuerdo con Israel para que, si nada se tuerce, un primer grupo de 21 ciudadanos y ciudadanas españoles y españolas puedan abandonar hoy mismo Tel Aviv y llegar a España", ha explicado en una entrevista en el 'Canal 24h' de RTVE.

Sin embargo, más de la mitad de los españoles no regresarán hoy a España y se quedarán retenidos en territorio israelí, aunque según ha explicado el ministro tiene -a priori- una explicación lógica que depende de ellos.

El motivo: no firmar su documento de deportación

Según ha confirmado el ministro Albares, aquellos que llegarán hoy a España son los ciudadanos que han aceptado firmar su documento de deportación del país.

"En este primer grupo van aquellos que han aceptado firmar ese documento. En cualquier caso, hayan firmado el documento o no, esa situación de retención por parte de Israel tiene que terminar inmediatamente y sus derechos tienen que estar respetados", ha argumentado el diplomático.

En este sentido, Albares ha apuntado en TVE que los tripulantes que "si nada se tuerce" abandonarán hoy Israel son los que han firmado dicho documento en el que aceptan que su entrada en el país fue ilegal, por lo que aquellos que no quieran reconocer tal delito -como realmente así fue-, permanecerán encarcelados en Israel hasta nuevo aviso.

No obstante, el ministro español ha afirmado que el cónsul español está en permanente contacto con las autoridades israelíes, al tiempo que ha confirmado que todos los españoles están recibiendo "en todo momento" alimentos, agua potable y atención sanitaria.

"Estamos totalmente pendientes y garantizando toda la protección diplomática y consular. Y será así día a día. El cónsul se desplazará a diaro al centro hasta que el último de ellos salga en libertad, que es donde tendrían que estar ya", ha matizado.