¿Venganza contra Mbappé?: las claves de la fiebre filtradora del PSG

El pasado domingo Le Parisien soltaba la bomba y develaba el monstruoso contrato del Kylian Mbappé. Según este diario, el contrato del galo es el más grande jamás firmado por un deportista, superando el rubricado por Messi con el FC Barcelona en 2017. Son 630 millones de euros brutos los que percibirá Mbappé las tres próximas temporadas si permanece en el Parque de los Príncipes, muy por encima de los 555 que pactó en su día Lionel en el Camp Nou.

El mayor contrato de la historia

El delantero renovó por tres años, hasta 2025, siendo el último un opcional (2+1), asegurándose un suculento salario que le hacen ser el futbolista mejor pagado del mundo. Según Le Parisien, Mbappé tiene estipulado un sueldo de 70 millones de euros por temporada, a los que hay que sumar un bono por firmar de 180 ‘kilos’.

Además, el francés también puede cobrar también otros tres bonos en concepto de fidelidad: si no sale en 2023, se asegurará 70 millones más; en 2024, otros 80 y si llega hasta 2025 percibirá otros 90 más, dejando la cuenta en los 630 ‘kilos’ anunciados.

Nadie duda en Francia de que la filtración provenía directamente del club dado que muchos consideran a Le Parisien casi como un portavoz de la entidad parisina. Pero ¿Por qué ahora?. Los medios y comentaristas franceses especulan con que se trata de un golpe en la mesa por la últimas declaraciones de Mbappé y por otra parte sería un aviso a navegantes, como el Real Madrid de que el delantero galo no está al alcance de ningún club europeo.

Las declaraciones de Mbappé que indignaron al club

Kylian Mbappé renovó con el PSG el pasado verano y meses después parecía haberse arrepentido de descartar la opción del Real Madrid. Pero hace tan solo unos días la prensa francesa se hacía eco de que el francés se sentía traicionado por Al Khelaïfi, no juega en la posición que más le potencia y se llegó afirmar que estudiaba la posibilidad de que su club le dejara salir en enero. Asimismo, salía a la luz una operación surrealista. Según RMC, llegó a estar en venta poco tiempo después de estampar su firma sobre su nuevo contrato. El club lo tasó en 400 millones de euros y siempre y cuando no se tratase del Real Madrid.

Algunas declaraciones ‘incendiarias’ del delantero del PSG y sus quejas en redes sociales sobre su posición en el terreno de juego dispararon los rumores. Incluso su madre llegó a afirmar que le estaban obligando a salir. Así que, según especula en Francia, el PSG decidió pasar al ataque y filtrar los datos de su inmenso contrato para dejar en evidencia a su estrella.

Sin embargo horas después, y ante el sonoro escándalo provocado por la noticia, el PSG quiso salir al paso y tachó la noticia de “falsa y sensacionalista”, a pesar de que Le Parisien es uno de sus medios aliados. Como ya ocurrió en la antesala del choque ante el Benfica, en la que se avanzó la intención de Mbappé de marcharse más pronto que tarde, el PSG vuelve a quejarse de que este tipo de filtraciones se produzcan antes de un partido importante de Champions en el que se puede dejar sellado el pase a la fase de eliminatorias: “El momento de hacerlo es cuestionable a pocas horas de un importante partido. El PSG no se rebajará a hacer más comentarios”, concluyó. Desde Le Parisien insisten en que su información está contrastada e incluso hablan de preocupación en el seno del club por las brutales concesiones realizadas para retener a Mbappé.

Preocupación por el Fair Play

Según el citado medio, en París no dudan que dicho vínculo laboral es imposible incluso hasta para un club estado. 72 millones de sueldo cada 12 meses, una prima de renovación en 180 kilos y las primas de fidelidad hasta el 2025 que llegan hasta los 240 millones de euros forman parte un contrato sin precedentes a nivel mundial y en todas las disciplinas, pero Le Parisien duda de su viabilidad en un proyecto que cada vez más tendrá que rendir cuentas ante el Fair Play Financiero y que viene dando pérdidas históricas pese al apoyo económico de Catar.

Desde que iniciase la pandemia que PSG no baja de como mínimo 200 millones de euros en pérdidas cada 12 meses mientras los costes del proyecto no dejan de crecer y las preguntas sobre el último contrato firmado a Mbappé acaparan todo en Francia. Le Parisien desvela testimonios de diversos trabajadores del club que aseguran que pagar dichas sumas a Kylian no tiene ningún tipo de fundamento si lo que se desea en una economía sostenible.

Pero además, el rotativo francés informa que tras los desajustes económicos derivados de la pandemia de la Covid, el club tuvo que afrontar varias rebajas salariales con algunos de sus jugadores que aún duran a día de hoy. Un hecho que contrasta con la estratosférica renovación de Mbappé y que provoca malestar en el vestuario francés.

Un escenario que muestra a las claras que Mbappé y el PSG no atraviesan su mejor momento y el culebrón no tiene visos de terminar.