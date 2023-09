Los memes más graciosos de Sergio Ramos y su gol en el Barcelona - Sevilla

El FC Barcelona ha ganado al Sevilla FC este viernes en el Estadi Olímpic Lluís Companys (1-0), en la octava jornada de LaLiga EA Sports, con un gol en propia meta del central sevillista Sergio Ramos que permite al Barça, que estuvo espeso y desacertado en los tiros a puerta, dormir de nuevo como líder provisional a la espera del duelo clave entre Girona y Real Madrid del sábado. "Sergio ha sido capaz de volver y es una pena porque no ha podido poner el pie como quería", ha dicho Mendilibar.

Tras empatar en Son Moix ante el RCD Mallorca (2-2), el Barça tenía que ganar sí o sí para recuperar la senda del triunfo y las buenas sensaciones. Lo primero llegó, gracias a ese tanto en propia meta del exmadridista Ramos (pitado en cada acción), pero lo segundo no del todo; ya que el duelo de los blaugranas fue un 'sí pero no'. Empezó trepidante el choque, con ocasiones claras tanto para el Barça como para el Sevilla. No obstante, se llegó al descanso con el resultado inicial y, en una segunda parte algo más 'light', el tanto del triunfo 'culer' llegó con un pase de Ferran Torres --revulsivo-- para Lamine Yamal, de nuevo titular, que la puso atrás para que Sergio Ramos, en intento de despeje, batiera a su portero Nyland.

Ahí acabó la faceta goleadora de la noche. Sergio Ramos dio, sin querer, el liderato provisional a un Barça que deberá seguir buscando las buenas sensaciones. No jugó mal, como tampoco lo hizo en Mallorca, pero está impreciso el equipo de Xavi y, de no ser por Ramos, habrían volado otros 2 puntos para el grupo, esta vez en casa.

Pero la magia de la montaña mágica de Montjuïc está ahí. El Estadi Olímpic, que vio remontar un 0-2 adverso ante el Celta de Vigo en apenas 10 minutos en la última jornada como local del Barça, esta vez supo tener 'flor'; todo lo contrario que un Sergio Ramos que cuajó un gran partido y se irá con ese mal sabor de boca del autogol.

En las redes han hecho muchos memes de Ramos."Sergio se crece con estos ambientes. Ha sido un gol de desgracia. Ha hecho un gran partido", ha asegurado Xavi Hernández.

Lo cierto es que durante muchos minutos Sergio Ramos ha sido de los mejores del partido, sosteniendo a la defensa del Sevilla cuando más atacaba el Barcelona. Pero el paso de los minutos le ha pasado factura, como a sus compañeros.