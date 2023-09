Barcelona-Sevilla, en directo la octava jornada de LaLiga

José Luis Mendilibar, entrenador del Sevilla, tiene rencillas pasadas en Barcelona. "El Sevilla y yo llevamos mucho tiempo sin ganar allí. Como entrenador en ninguno de los equipos que he estado he sacado nada allí. Mañana somos dos los que podemos salir victoriosos de allí", apuntó en la previa. Mirando atrás, el Sevilla no gana en Liga en Barcelona desde 2003, hace dos décadas.

Ahora, los sevillistas tiran de la veteranía Sergio Ramos y el exblaugrana Ivan Rakitic para intentar no descarrilar, ahora que por fin su tren empieza a coger velocidad, aunque tendrá una baja importante en la figura de Youssef En-Nesyri, lesionado en un tobillo.