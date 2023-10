"Alfonso cariño...", el mensaje definitivo de una futbolista por sus palabras del fútbol femenino

Alfonso Pérez Muñoz, ex del Real Madrid, del Barcelona y del Betis, ha opinado estos días acerca de las futbolistas de la selección española y sus peticiones. Aseguró en una entrevista en El Mundo que no las entendía: "Me parece muy bien que las mujeres tengan su espacio y sus derechos, como tienen desde hace bastantes años, pero creo que no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino, porque todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática. Y ahí no hay comparación", decía.

Y continuaba: "A mí me gustaría cobrar lo de Cristiano Ronaldo, pero no soy tan bueno. Es lo que hay. Cada uno tiene que saber dónde está. No se pueden quejar. El fútbol femenino ha evolucionado, pero deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre", insistía.

Entre otros, le ha contestado Cañizares, compañero suyo en la selección: "No me han gustado, me parece una chorrada, una chorrada de otro tiempo. Desconfío de las entrevistas escritas porque me gusta saber el tono y el contexto en el que se dicen las cosas. No digo que sea el caso, pero he visto entrevistas que acaban en demagogia. Mi crítica va hacia todo; no me gusta", le ha dicho.

Y también una futbolista, Sara Mérida, jugadora del PIO FC Femenil, campeonas de la Queens League. "Alfonso cariño…que aún no te enteras de la película. Que lo que se quiere es algo proporcional a lo que generan y merecen, que no queremos por alma caritativa ganar lo que se gana en el masculino, pero si unas mejores condiciones para seguir creciendo. Que no es tan difícil", le ha dicho.