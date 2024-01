Un deportista deja las cosas claras a los actores que apoyan a Itziar Ituño

La actriz Alba Flores ha mostrado su apoyo a su compañera de reparto Itziar Ituño, quien ha sido objeto de críticas y ha perdido contratos publicitarios tras su participación en una marcha en favor de los presos de ETA.

Flores ha utilizado las redes sociales para expresar su solidaridad, declarando: "Somos muchas las compañeras que apoyamos a Itziar.

Además de Flores, otros nombres destacados de la cultura y el entretenimiento han expresado su apoyo a Ituño. Entre ellos se encuentran Antonio de la Torre, CarlosBardem o Daniel Guzmán y un largo listado de personalidades que han firmado un comunicado en a Este comunicado denuncia el "furioso y violento ataque personal" que Ituño ha sufrido y afirma que el ataque no solo va dirigido a ella, sino a todas las personas del arte y la cultura que deciden ejercer libremente su derecho a la expresión.

El Festival de Cine de San Sebastián y la Unión de Actores también han mostrado su apoyo a Ituño, respaldando a "cualquier actriz o actor que esté sufriendo boicot por sus ideas".

No todo el mundo piensa lo mismo. Alfonso Reyes, ex jugador del Real Madrid y Estudiantes ha sido muy claro: "El sitio correcto es el de las víctimas, no el de los verdugos y sus palmeros blanqueadores. No es tan difícil saberlo si se tiene algo de corazón y cabeza".

Como resultado de su participación, algunas marcas con las que colaboraba publicitariamente, como BMW e Iberia, cancelaron sus anuncios con Itziar Ituño.