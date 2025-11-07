El motivo del enfado de Julián Calero con LaLiga: "Si a ellos les parece bien..."

El entrenador del Levante, Julián Calero, se mostró visiblemente molesto con LaLiga por no haber accedido a la petición hecha por su club y no haber retrasado el duelo ante el Valencia en Mestalla, programado para el viernes 21 de noviembre, ya que al menos dos de sus jugadores internaciones no llegarán a España hasta el día anterior al derbi.

Tanto el australiano Mathew Ryan como el hondureño Kervin Arriaga tienen programados sendos partidos en la madrugada del 18 al 19 (hora española), por lo que no llegarían a Valencia hasta el día 20. Además, el camerunés Etta Eyong está pendiente de la convocatoria oficial de su selección, que podría jugar el día 16 si gana el primer partido que tiene ante Congo el 13 de noviembre en las eliminatorias de acceso al Mundial 2026.

Por este motivo, Calero, que ya en anteriores ruedas de prensa se mostró molesto y confirmó que el Levante había contactado con LaLiga para intentar cambiar el día del partido, ironizó sobre la idea que tiene LaLiga para "proteger la competición".

"Si a LaLiga le parece bien que un jugador nos llegue el jueves por la noche y tenga que jugar el viernes por la noche después de 10.000 kilómetros, a mí también me parece bien. Y si cree que es la forma de proteger la competición con jugadores internacionales que van a venir el último día o los últimos dos días y que no van a poder estar a su nivel, estoy también de acuerdo con ellos", dijo Calero en la rueda de prensa previa al partido ante el Atlético en Madrid de este sábado.

"No sé, si es lo correcto, pues entonces es que estoy yo equivocado", recalcó Calero, que puntualizó que lo único que le preocupa es que los internacionales del Levante regresen "sanos" y que entonces valorará si pueden jugar o no ante el Valencia.