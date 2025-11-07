Atlético de Madrid - Levante, horario y dónde ver online TV, LaLiga EA Sports

Estado de felicidad en el Metropolitano. Ningún equipo ha conseguido puntuar en el templo rojiblanco desde que lo hiciera el Elche en el primer partido en casa de la temporada y el Atlético de Madrid vive un gran momento de forma que se vio reflejado en el partido intersemanal. Los de Simeone vencieron al Union Saint-Gilloise con Julián Alvarez tirando del carro y con un renacido Sorloth, que cuajó una excelente media hora.

El liderato todavía sigue lejos ya que el Real Madrid está a ocho puntos, pero visita una plaza difícil como Vallecas y el Atlético juega primero, lo que puede servir para meter presión además de para irse al parón con buenas sensaciones. Tras el encuentro ante el conjunto granota, el conjunto rojiblanco no volverá a jugar hasta el 23 de noviembre, fecha en la que visitará el Coliseum.

Sin un pilar en defensa

Simeone no podrá contar para la visita del Levante con Le Normand, que tiene afectada la cápsula posterior de la rodilla y estará entre cuatro y seis semanas de baja. Tendrá que trabajar unas semanas para estabilizar la rodilla, pero no tiene afectados ni los ligamentos ni los meniscos. La baja es menos dolorosa porque Giménez ya está disponible y viene jugando en las últimas fechas. Además, el parón hará que se pierda menos encuentros.

Fútbol.-AMP. Le Normand sufre una lesión de alto grado en la rodilla izquierda Europa Press

La buena noticia para el argentino es que sigue sumando efectivos que parecían perdidos en un nivel bajo. No solo Sorloth brilló en Champions League, también lo hizo el criticado Gallagher. El que está en su mejor momento en las últimas semanas es Giuliano Simeone, que ha dado cuatro asistencias de gol en sus últimos seis encuentros en LaLiga EA Sports, tantas como en sus anteriores 30 partidos. La última jornada liguera se saldó con una contundente victoria por 3-0 ante el Sevilla.

El Levante, bestia negra colchonera

El conjunto granota llega en apuros. Perdió en el descuento en la última jornada ante el Celta y está empatado a puntos con el Valencia, equipo que marca el descenso. Los de Calero suman tres partidos sin ganar y su situación es límite. Etta Eyong es la gran baza del Levante para intentar sacar algo positivo de su visita a la capital y escapar de la zona roja.

Los antecedentes son positivos para el conjunto granota, que no ha perdido ninguno de sus últimos encuentros ante el Atlético de Madrid con dos victorias y dos empates. Todavía son mejores los registros en el Metropolitano, ya que ha ganado sus últimos dos partidos. Solo ante el Barcelona ha perdido el conjunto rojiblanco tres o más partidos seguidos como local en la competición con Simeone como entrenador.

Levante UD v RC Celta - LaLiga EA Sports AFP7 vía Europa Press Europa Press

Horario y dónde ver online TV el Atlético de Madrid - Levante, LaLiga EA Sports

El Atlético de Madrid - Levante de la jornada 12 de LaLiga EA Sports se juega este sábado, 8 de noviembre de 2025 a partir de las 18:30 horas en el Metropolitano. El choque se podrá seguir por televisión a través de Movistar LaLiga, concretamente en el dial 54 en Movistar y en el 110 en Orange. También se podrá seguir en Movistar LaLiga HDR. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del Atlético de Madrid - Levante

Atlético de Madrid

Posible alineación del Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Hancko, Ruggeri; Koke, Pablo Barrios; Álex Baena, Giuliano, Nico González y Julián Álvarez.

Levante

Posible alineación del Levante: Ryan; Toljan, Elgezabal, Moreno, Manu Sánchez; Arriaga, Olasagasti, Víctor García, Brugui; Carlos Álvarez y Etta Eyong.