Así responde Laporte cuando le preguntan si se siente español

“Es una pregunta muy dura”, dice Aymeric Laporte antes de coger aire para responder. Le piden que expliquen cuál es su sentimiento como español y ante todo lo que lo representa: la bandera, el escudo, la camiseta de la Roja. El sentimiento de un país.

“Yo estoy aquí para competir al máximo nivel y mi objetivo es el mismo de España. Voy a dar el máximo de mí mismo para ganar y eso creo que es algo importante. Nadie tiene que dudar de que lo voy a dar todo para ganar”, asegura el internacional español.

Aymeric Laporte debutó el viernes con España ante Portugal. El jugador del Manchester City, nacido en Francia, recibió la nacionalidad española el pasado mes de mayo por carta de naturaleza. Un procedimiento de urgencia concedido por el Gobierno para que pudiera disputar la Eurocopa con España. Una discreción del Gobierno ya utilizada anteriormente y que lo convierte en un español. Si es que no lo era ya, aunque le faltara el DNI.

Los contactos de la Federación española con Laporte para conseguir su nacionalización vienen de lejos. “Esto viene de muy atrás. Cuando era sub’19 ya estuve en contacto con la selección”, explica. “En principio era algo muy diferente. Cuando ahora se ha presentado la posibilidad, Luis Enrique me llamó y vio las ganas que tenía de competir a este nivel, de estar con ellos. Primero se puso en contacto conmigo Luis Enrique y luego el presidente”, añade.

“Estoy aquí porque he querido, contento y disfrutando cada minuto con los compañeros que son personas increíbles y me han ayudado muchísimo. No tengo mucho más que decir. Estoy supercontento y agradecido al míster, al presidente y al staff por estar aquí”, asegura.

Pero también es consciente de que hay mucha gente que no está a favor de su nacionalización. Vicente del Bosque y Diego Costa ya fueron atacados por la misma situación cuando el ex delantero del Atlético se nacionalizó español. “Hay mucha gente que me espera en la esquina. Todo lo bueno que pueda hacer será normal y lo malo se va a destacar muchísimo. Es la vida de un futbolista, habrá muchos buenos momentos y muchos malos. Hay que estar preparado para todo”, asume.

Laporte ha vivido una polémica pública con el seleccionador francés, Didier Deschamps, que niega haber recibido ningún mensaje del jugador, a pesar de que así lo asegura el jugador español. “Quizá cambió de número, puede ser, esas cosas pasan. Estoy aquí y muy contento”, dice.. “Todo futbolista quiere jugar siempre al máximo nivel y la selección es el máximo nivel. Jugar una Eurocopa es increíble como futbolista y es lo que siempre he querido”, añade.